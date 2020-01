Chiefs vs 49ers: Las apuestas más extrañas para el Super Bowl LIV

No hay duda que el Super Bowl es uno de los eventos más vistos en todo el mundo y el del domingo no será la excepción.

Los Chiefs se medirán ante los 49ers en el espectacular Hard Rock Stadium en Miami, que está listo para la gran fiesta.

La franquicia de California tiene cinco títulos de Super Bowl (1981, 1984, 1988, 1989, 1994) con una derrota en la final en 2013. Mientras que los Chiefs van a su tercer Superbowl, ya que perdieron la primera edición en 1967 contra Green Bay, pero ganaron la cuarta a expensas de Minnesota en el 1970.

La mayor apuesta que hay en estos momentos es quién ganará esta nueva edición del Super Bowl, donde muchos prefieren no dar pronósticos. Pero hay otras que valen la pena destacar, como el color del Gatorade que le rociarán al coach ganador o a quién agradecerá primero el ganador del MVP.

También se puede apostar por las yardas totales, la jugada más larga, el touchdown más corto, total de jugadores con un intento de pase y, desde luego la mayor ventaja.

EXTRAÑAS APUESTAS

Lejos del marcador, algunos sitios están sorprendiendo con las apuestas que han lanzado en relación al partido entre Kansas City y San Francisco.

Una de ellas involucra a Kyle Shanahan, actual entrenador en jefe de los San Francisco 49ers, que era el coordinador ofensivo de unos Atlanta Falcons que desperdiciaron una ventaja de 28-3 en el tercer cuarto del Super Bowl hace tres años. Las posibilidades de que eso se repita el domingo son mucho más elevadas que 100 a 1, por lo que poner su dinero ahí no es muy recomendable.

En los casinos de Estados Unidos y de todo el mundo también hay apuestas muy extrañas. El show de medio tiempo es algo que no nunca se deja a un lado en las apuetas.

¿Quién aparecerá en el escenario al medio tiempo además de Jennifer López y Shakira? ¿Pitbull (-700)? ¿Will Smith (+300)? ¿Enrique Iglesias (-500)? ¿Ricky Martin (+100)? ¿Gloria Estefan (+230)? ¿Marc Anthony (+400)? Esta es otra de las tantas apuestas que hay en los sitios especializados.



Shakira y Jennifer López están listas para el show del medio tiempo del Super Bowl.

Shakira y Jennifer López serán las estrellas que cantarán en el Super Bowl y hasta ellas son protagonistas en las apuetas junto a sus parejas. ¿Aparecerán en la transmisión Gerard Piqué (+600) o Jay-Z (+600)? ¿Cuál de las dos cantantes, o las dos (-250) mostrará el escote? ¿Harán twerking (sí, +175)?

¿Cuál será la primera canción (Whenever, wherever (+300) y cuál será la última (Live It Up, +200) del espectáculo del Medio Tiempo? ¿Cuántas canciones serán en español (O/U 1.5).

APUESTAS EN EL HIMNO

El Super Bowl de este año promete ser recordado no solo por lo que se jugarán en la final los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, sino por las partes musicales de la noche, que estarán a cargo de exitosas cantantes.

Además de Shakira y JLo, Demi Lovato fue la elegida para cantar el himno de Estados Unidos en el Super Bowl. La cantante que a sus 27 años tiene una gran carrera como solista, además de ya haber participado anteriormente en finales del deporte cantando el himno nacional: en la Serie Mundial de Basebol de 2015 y en la pelea de boxeo Floyd Mayweather vs Conor McGregor.

Entre las apuestas se encuentran las siguientes: ¿Cuánto durará (O/U 2 minutos)? ¿Demi Lovato vestirá falda (-220)? ¿De qué color será su micrófono (negro -150)? ¿Se equivocará durante el himno (sí +550)? ¿Cuál será su color de cabello (rubio +300)? O, la mejor de todas, ¿habrá una serie anotadora que dure menos que la interpretación del himno nacional (sí -220).