TOP: Los 10 anuncios del Super Bowl 2020 entre Chiefs y 49ers que no te puedes perder

El Super Bowl 2020 entre Chiefs y 49ers es el tema 'caliente' en los Estados Unidos y el mundo, se busca nuevo campeón de la NFL y otros buscan hacer mucho dinero con anuncios.

Este el caso de Donald Trump que presentará un comercial durante el gran partido del fútbol americano en donde hará publicidad a su campaña política.



También hay otros que buscarán dejar el tema político por fuera y buscarán el humor y la inspiración de los televidentes duran el Super Bowl 2020.

A continuación, presentamos los 10 anuncios imperdibles para el Super Bowl 2020:

DONALD TRUMP

La campaña de Trump va a mostrar dos anuncios durante el Super Bowl, ambos de 30 segundos. Trata de resaltar el crecimiento de salarios y el desempleo históricamente bajo.

AMAZON







Las estrellas del comercial de Amazon, Ellen DeGeneres y su esposa, la actriz Portia de Rossi, imaginan cómo era la vida en diferentes épocas antes del dispositivo asistente de voz Alexa, de la compañía.



AUDI







Promueve la familia de vehículos eléctricos de Audi, e-tron. El comercial será transmitido en el cuarto periodo.



BUDWEISER







Un comercial de 60 segundos que contrasta una voz en off de una conducta "estadounidense típica" con imágenes reales de estadounidenses realizando cosas alentadoras.



CHEETOS







El clásico de MC Hammer "U Can't Touch This" cumple 30 años este año, pero eso no impide que Cheetos lo adopte.



DORITOS







El clásico totopo apuesta a que la gente se sentirá alentada al escuchar "Old Town Road", el éxito de verano de Lil Nas X.



FACEBOOK







La red social no ha revelado su primer comercial en un Super Bowl en su historia, pero contará con el mismísimo Rocky, Sylvester Stallone, y el comediante Chris Rock para promover su herramienta Groups del sitio.



GOOGLE







Muestra a un hombre recordando a su esposa, usando la herramienta Google Assistant para revisar fotografías de ella y sus vacaciones juntos.



HYUNDAI







La automotriz se burla del acento de los habitantes de Boston con un comercial de 60 segundos que será transmitido en el primer cuarto.



MICHELOB





El luchador convertido en actor John Cena intenta convencer al anfitrión de Tonight Show Jimmy Fallon de que existe un "lado más fácil" para entrenar, con breves participaciones de la banda de Tonight Show, The Roots, y del velocista olímpico Usain Bolt.



PEPSI







Pepsi trata de retomar su guerra con Coca Cola con Missy Elliott y H.E.R. interpretando una versión actualizada del clásico de los Rolling Stones "Paint It Black".