¿Habrá revancha? Lo que dijo Teófimo López tras derrotar a Vasyl Lomachenko en Las Vegas

El boxeador hondureño Teófimo López derrotó por decisión unánime al ucraniano Vasyl Lomachenko y con solo 23 años unificó los principales títulos mundiales de peso ligero.

Las otras fotos del histórico triunfo de Teófimo López: se arropa con la bandera de Honduras y las lágrimas de Lomachenko

López, que ya era campeón de la Federación Internacional de Boxeo, se apoderó con este sorprendente triunfo de las coronas de peso ligero (hasta 61,2 kilos o 135 libras) que poseía Lomachenko de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

El catracho se convirtió en el peleador más joven en reunir los cuatro cinturones de los principales organismos (el campeonato Franquicia del Consejo Mundial de Boxeo es el cuarto) en esta pelea celebrada en el MGM Grand de Las Vegas (Nevada), sin espectadores por culpa de la pandemia de coronavirus.

En la firma de contratos para este combate, no hubo cláusula para la revancha y López dijo que no le dará otra oportunidad al ahora excampeón.

"¿Para qué? Lo vencí e hice todo lo que tenía que hacer para vencerlo. En todo caso, volverá a suceder con lo mismo", dijo Teófimo en la conferencia de prensa posterior a la pelea.

"No hubo cláusula de revancha por una razón. Ellos lo tenían. Ahora puedo hablar mi mi… Ellos (el equipo Lomachenko) no tenían una cláusula de revancha y me dieron un contrato bastante secundario. Si pierdes, esto es lo que obtendrás en tus próximas peleas, lo que prácticamente predecía que iba a perder", cerró.