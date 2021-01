Julio César Chávez revela cómo fue la primera vez que probó la cocaína: ''Me sentía solo y vacío''

Julio César Chávez es considerado uno de los mejores boxeadores de toda la historia, pero además de sus grandes combates sobre el ring, el mexicano también es recordado por un capítulo sombrío en su vida personal.

El expugilista de ahora 58 años recordó la primera vez que probó las drogas y asegura que fue luego de una pelea contra Héctor 'Macho' Camacho, el 12 de septiembre de 1992.

''Siempre soñé ser campeón del mundo, con tener casas, terrenos y yates, y todo lo tuve. Gané muchísimo dinero, millones y millones de dólares, más de 100 millones de dólares'', afirma Chávez en un diálogo con Telemundo.

Durante ese encuentro, el azteca venció por decisión unánime en la que fue llamada 'La más grande gloria'. Sin embargo, Julio César desvela que se sentía solo y vacío, motivo que lo llevó a consumir cacaína.

''Me sentía solo, vacío, y qué fue lo que busqué, lo más tonto y estúpido que fue la droga, eso fue después de la pelea con el 'Macho' Camacho. Ahí cometí la estupidez de probar la cocaína por primera vez, pero cuando ya la pruebas una vez, tienes que probarla otra vez y otra vez. Por eso dicen que es un suicido, porque te arrastra a hospitales, cárcel y a la muerte'', añadió.

Pidió perdón

Recientemente, Chávez expresó que debido a su recuperación pudo pedir perdón a su familia y amigos por todo el año que les causó durante esa etapa.

''Gracias a mi recuperación yo le he podido pedir perdón a mi esposa, exesposa, a mis hijos y a todos. Yo les he pedido una disculpa porque sí les hice mucho daño, pero gracias a Dios he podido salir adelante", comentó a Javier Alarcón en su canal de YouTube.

Tras una larga batalla con la cocaína, Julio César logró superar las adicciones y abrió en Tijuana un centro de rehabilitación para ayudar a todas aquellas personas que desean superarse y dejar el mundo de la drogadicción.