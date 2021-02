Super Bowl LV: The Weeknd, puro espectáculo en el 'halftime' de la final de la NFL 2021

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, se lució con un tremendo espectáculo en el entretiempo del Super Bowl LV realizado este domingo entre Tampa Bay Buccaneers y Chiefs en el Raymond James Stadium.

Con un periodo más largo de lo habitual (13 o 14 minutos) -por conceptos de exhibición de patrocinadores-, The Weeknd mostró su mejor versión con una colorida presentación.

"Todos crecemos viendo las actuaciones más importantes del mundo en el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en ese lugar. Me siento humilde, honrado y extasiado de ser el centro de ese escenario infame ese año", dijo The Weeknd, de 30 años, en un comunicado días antes de aparecer en la final de la NFL 2021.

ESCENARIO Y DESARROLLO

En una tarima ya instalada con tiempo de antelación, Tesfaye de origen canadiense interpretó sus mejores éxitos en la industria musical, tales como "Blinding Lights", "Call Out My Name", "Starboy", "The Hills", "Can't Feel My Face" y "I Feel It Coming".

Otras de las que causó emoción entre los seguidores fue "Earned It", instrumental utilizada en la película "50 Sombras de Grey".

La actuación de The Weeknd comenzó en sobre un vehículo convertible situado en la plataforma para shows ya instalada en el estadio. La producción y la dirección de cámaras le dieron protagonismo al artista con un escenario que en primera instancia parecía un video musical.

Finalmente, bajó al césped con un grupo de bailarines vistiendo de rojo, todos con sus mascarillas combinando con su traje.

¿Cumplió las expectativas? Eso estará en punto de debate y controversia en las redes sociales a gusto de los seguidores. Lo cierto es que el artista canadiense quería invertir 7 millones de dólares desde su bolsillo buscando hacer algo icónico como sus sucesores.