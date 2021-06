Semifinales en NBA: Nets pegan primero a Bucks, Hawks sorprenden a 76ers y Clippers clasifican

Las llevas de las semifinales de Conferencia en la NBA se sellaron este domingo con la resurección de Los Angeles Clippers en primera ronda ante los Dallas Mavericks (cayeron 81-106), quienes desperdiciaron una desventaja de 3-2 y se fueron eliminados por el mismo rival en esta instancia por segundo año consecutivo.

Kahwi Leonard volvió a ganarle una llave a los Mavericks de Luka Doncic. De esta manera, los angelinos comandados por Kawhi Leonard enfrentarán a Jazz, líder del Oeste quien fue el mejor equipo en la temporada regular y no mostró una imagen tan convincente ante los modestos Grizzlies. Su llave inicia el martes en Utah.

- Las otras llaves -

El sábado en el arranque de las semifinales, los Brooklyn Nets no fallaron junto a Big Three en su gran cita ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokoumpo, quien a pesar de sus 34 pts no pudo evitar la caída por 107-115 ante Kevin Durant (29 pts;10 reb) y Kyrie Irving (25 pts). James Harden salió lesionado en el primer minuto y es duda para el segundo capítulo.

Donde sí hubo sorpresa fue este domingo donde los Atlanta Hawks se impusieron 128-124 a los Philadelphia 76ers, lideres del Este, en un duelo donde ostentaron de una ventaja de 25 puntos en el tercer cuarto, viéndose en apuros en la recta final del duelo.

El joven Trae Young continúa imparable en su debut en los Playoffs de la NBA.

Trae Young (35 pts; 10 ast) comandó de nueva cuenta una brillante actuación del quinto sembrado, esta vez ante Joel Embiid (39 pts) y Ben Simmons (17 pts; 10 ast).

Las semifinales en el Oeste arrancan el lunes con el vibrante duelo entre Suns y Denver Nuggets en Phoenix, mismo escenario donde hicieron trizas a los campeones Los Angeles Lakers, quienes se fueron eliminados 4-2 con un LeBron James sentido por la no presencia de su mejor compañero, Anthony Davis, por lesión.