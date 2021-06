Español Rubén López inició este miércoles reto "imposible": Estará 96 horas seguidas en bicicleta

El reto de los cuatro días en bicicleta inició este miércoles en punto de las 12 del mediodía para el ultramaratonista español Rubén López en San Pedro Sula dentro de las instalaciones de Sportmanía. La actividad culminará hasta el domingo 20.



El deportista español arribó a Honduras el 10 de junio para cumplir con otro objetivo increíble, esto a beneficio de la Asociación CEPUDO, con quien busca recaudar 10 mil toneladas de alimentos que será entregada a familias de escasos recursos a través del ente que es una organización no gubernamental que tiene como objetivo servir a la comunidad más pobre de Honduras.

Sportmania y Asociación CEPEDO son los principales promotores de este evento. DIEZ también es uno de los patrocinadores. Rubén ostenta de 7 récords mundiales con travesías en el polo norte, 3 ascensiones al Kilimanjaro en 5 días, 280 km corriendo por el desierto de Atacama, 2,250 km travesía polar, 355 km en Río Amazonas en canoa por 5 días, 20 km nadando el Triángulo de las Bermudas, entre otros.

VER: Julimar Ávila, la nadadora graduada en Boston University que representará a Honduras en los JJ.OO. de Tokio

Antes de sentarse por 96 horas consecutivas en una bicicleta estática, López habló con DIEZ a quien le contó el porqué de sus buenas obras, lo que necesita para ser un atleta de este calibre y sus metas en obras beneficiosas.

El español Rubén López desea contar con la máxima presencia posible para ayudar esparcir la voz para ayudar a los más necesitados. Para los que no te conocen, explícales quién eres.



Soy un loco soñador que busca hacer de lo imposible algo cotidiano, entiendo que la vida es un viaje muy corto y debemos hacerlo en algo solidario, me di cuenta muy pronto de ello a los apenas 10 años. Siempre intento a ayudar con mi granito de arena a la gente que más lo necesita. Llevamos ayudando a mucha gente desde hace mucho tiempo, yo soy el objeto de cumplir el objetivo y conseguir lo necesario para quienes lo ocupen, intentamos dar todo por ellos. He realizado muchos récords, aunque esto suena a algo pretencioso porque al final intentamos hacer marcas inéditas para que a los medios como tú les llame la atención y la genta pueda conocer quiénes somos y así generar el objetivo.



¿Qué te motivo a realizar este reto?



Siempre hago retos solidarios, extremos y únicos por todo el mundo. Queríamos llegar al 2021 donde antes mi asociación, "Fundación Imposible”, nunca había estado. Empezamos por Costa Rica en febrero, luego nos salió la oportunidad de unirnos con Honduras y no lo pensamos para unirnos a una fundación con la que me quedé impresionado sobre lo que hace. Serán cuatro días en bicicleta que queremos que se produzcan en 10 toneladas de alimentos. Estos se repartirán en los lugares de más necesidad en el país. CEPUDO ya evaluó donde son.





¿Lo que haces, lo realizas por ti por lo demás?



Una gota de agua transforma un océano, mi granito de arena puede llenar una playa. Utilizó mi capacidad para dar un reconocimiento a organizaciones que buscan brindar beneficios. No deberíamos sorprendernos por ayudar sin esperar algo a cambio y tristemente lo hacemos. Muchos preguntarán si estamos buscando recompensa, pero esto no debería de asombrar.



¿Qué se necesita para ser Rubén López?



Estar muy loco y tener un foco. Uno no puede levantarse hoy y mañana pensar que estará subiendo montañas o andando en el Amazonas seis días en una canoa recorriendo 400 km. En el deporte es igual que lo académico donde te esfuerzas para tener éxito, lo que intento es generar la visibilidad, este es una excelente herramienta para ayudar, al final todos somos seremos humanos y estamos de paso, las necesidades de Honduras no diferentes a las de mi país. A mí no se me olvida ello, y lo que hago es que la gente lo entienda.