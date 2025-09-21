Astros de Houston rinden homenaje a Mauricio Dubón en el mes de la independencia de Honduras

El equipo de la Ciudad Espacial también organizó eventos especiales durante el Mes de la Herencia Hispana (septiembre), que incluyen fines de semana de celebración, música y eventos culturales en el Daikin Park.El hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/mauricio-dubon-tacos-estrenara-alusion-honduras-advierte-segundo-guante-de-oro-IC27430594" target="_blank">Mauricio Dubón</a></b> vive su tercera campaña y tiene garantizada una temporada más con los Astros de Houston, donde se alzó con la Serie Mundial en 2022 y además en 2023 se adjudicó el Golden Glove o Guante de Oro como mejor Utility. También aspira a ganarlo en la presente temporada 2025.