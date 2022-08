Baloncesto: Subastarán camiseta de Michael Jordan que podría romper récord de Maradona

Sin dudas, esta camiseta ha tomado más importancia en el último tiempo después del estreno del documental The Last Dance que, justamente, repasa lo que fue aquella última temporada de Jordan con los Bulls en 1998. “Las finales de la NBA de 1998 fueron las más vistas de todas las finales de la NBA.

Aparentemente, Jordan no se inmutó por la presión de la situación, disfrutando en el autobús con el cantante de R&B Kenny Lattimore antes del primer juego, justo antes de ponerse la camiseta actual. La escena se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de The Last Dance, volviéndose viral e inspirando una gran cantidad de memes”, señala el sitio web.

El basquetbolista, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, disputó 45 minutos de aquel primer duelo, y ese fue el mayor tiempo en cancha en un partido de esas finales. Con esa camiseta marcó 33 puntos, aunque el triunfo finalmente fue para Utah por 88 a 85.

“Esta camiseta en particular apareció en la portada de Sports Illustrated luego de las Finales de la NBA (se ofrece una copia graduada con esta camiseta). Además, protagonizó en gran medida el Episodio 10 de The Last Dance de ESPN”, describe la publicación de la subasta que explica por qué esta clase de prendas son únicas: “Son increíblemente escasas en Jordan y, como tales, se las considera con los niveles más altos de importancia en la comunidad de coleccionistas (...) Las camisetas de Jordan Finals representan el vértice de la importancia en términos de reliquias deportivas, un artefacto pocas veces visto pero muy deseado del cénit de la carrera de Jordan”.