$!Emigró a España y ahora es reina del fitness: Berta Velásquez, la hondureña que maravilla en el fisicoculturismo

Aún con las extensas horas de trabajo, la catracha se hace un espacio para poder entrenarse de dos a tres horas en la mañana y algunas veces en la tarde.

La entrevista

¿Cuántos años tenía cuando se adentró al fisiculturismo?

“A los 17 años fue cuando ya pude ir a un gimnasio, pero desde pequeña me gustaba esta rama; ver a las chicas compitiendo en la televisión”.

¿Cómo nace esa pasión en un país donde está rama del deporte no tiene mucha demanda?

“Siempre me llamó la atención. Yo desde los 7 años tenía en mi cuarto recortes pegados en la pared, además me gustaba modelar como ellas y mi mamá me decía: ‘En serio te gusta eso’, yo desde pequeña tenía esa ilusión”.

¿Cuál es sueño deportivo?

“Participar en los campeonato de fisiculturismo más grandes y reconocidos del mundo y sé que un día lo lograré”.

¿Cuánto tiempo lleva esculpir el cuerpo para estas competencias?

“Todo depende del ritmo de entrenamiento. Yo me llevé un año y medio, pero entreno seis días a la semana dividiendo rutinas en las mañana y en las tardes, solo descanso uno”.