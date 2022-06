Boxeador hondureño: Erick el “terrible” Arzú venció por nocaut al mexicano Javier Ramírez y sueña con ser campeón mundial

Relató que el combate fue duro ante el azteca e incluso salió lastimado en su ceja izquierda, pero eso no fue excusa para que el catracho le conectara un uppercut - golpe rápido que viene desde un ángulo mortal con mucha fuerza y puede noquear al oponente - al mexicano Ramírez, quien decidió no continuar en el segundo round.

Relató que el combate fue duro ante el azteca e incluso salió lastimado en su ceja izquierda, pero eso no fue excusa para que el catracho le conectara un uppercut -golpe rápido que viene desde un ángulo mortal con mucha fuerza y puede noquear al oponente- al mexicano Ramírez, quien decidió no continuar en el segundo round.

NO HA RECIBIDO APOYO

“Mucha gente no creía en mí. Dios era el único que confiaba en mí y a la poca gente que me ha apoyado, por medio de estas líneas, les quiero agradecer de corazón”, resaltó el boxeador catracho, quien a la fecha no ha recibido ni una tan sola ayuda por parte de la Federación Hondureña de Boxeo.

“Ahora mismo tengo mi equipo de trabajo y no me han apoyado, ni la Federación, cuando yo estaba abajo ellos me dieron la espalda y no creyeron en mí. Nunca me dieron la oportunidad de desarrollar una pelea profesional”, recordó el “Terrible” Arzú.

Añadió que “tengo muchas metas por cumplir y mi meta como ´´chavalo´´ es ser campeón mundial, ese es mi sueño y voy a trabajar para eso, otro de mis sueños es pelear en Estados Unidos, en Las Vegas, porque ahí están los mejores peleadores de mundo”.

Arzú siente una alegría inmensa por este triunfo que deja en alto la bandera cinco estrellas y enfatizó que “este triunfo se lo dedico a mi mamá, Yudely Arzú , que me pone siempre en sus oraciones, a mi gente de Nueva Armenia, La Ceiba y Roatán va también para ustedes”.

“Estén pendientes de mí, porque tengo hambre, vengo de abajo y vamos a demostrar que nosotros los hondureños podemos hacer cosas grandes”, apostilló el talentoso boxeador hondureño.

Le puede interesar: Mauricio Dubón cierra con promedio de bateo de .242 en su primera noche en el Yankee Stadium con derrota ante New York