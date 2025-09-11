No Todo es Futbol

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: títulos en juegos, récords, dinero que ganarán y lo que debes saber de la pelea

Canelo Álvarez y Terence Crawford se verán las caras en el ring el próximo sábado: esto es lo que tienes que saber.

  • Canelo Álvarez vs Terence Crawford: títulos en juegos, récords, dinero que ganarán y lo que debes saber de la pelea
2025-09-11

Este sábado 13 de septiembre, Las Vegas será testigo de uno de los enfrentamientos más esperados en la historia del boxeo: Saúl "Canelo" Álvarez, campeón indiscutible de peso supermediano, se enfrentará a Terence Crawford, quien sube dos categorías de peso para desafiar al mexicano en lo que promete ser una pelea épica.

Canelo, quien cuenta con un récord de 62 victorias, 2 derrotas y 2 empates, llega al combate tras recuperar su campeonato en mayo, venciendo por decisión unánime al cubano William Scull.

¿Quién es Terence Crawford? La impactante historia del rival de Canelo Álvarez: sobrevivió a un disparo en la cabeza

Desde su derrota ante Dmitry Bivol en 2022, Canelo ha ganado seis peleas consecutivas, demostrando su capacidad para mantenerse como una de las estrellas más grandes del boxeo mundial.

Por su parte, Terence Crawford (41-0, 31 KOs) es considerado uno de los boxeadores más completos de la última década. Con títulos indiscutibles en peso welter y superligero, ahora busca hacer historia al subir a las 168 libras para enfrentarse a Canelo.

Crawford viene de una victoria en agosto de 2024, cuando derrotó a Israil Madrimov por el campeonato de peso superwelter de la AMB, extendiendo su racha invicta.

Este combate no solo es importante por el título en juego, sino porque enfrentará a dos de los mejores boxeadores de los últimos años, con Crawford ocupando el número 3 del ranking libra por libra, mientras que Canelo es el número 6.

Carlos Alcaraz es millonario a sus 22 años: esta es la fortuna, los lujos y negocios que tiene el tenista español

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Todo lo que debes saber de la pelea

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, EE.UU.

Hora y dónde ver: El combate comenzará a las 7:00 PM (hora de Honduras y México) y se transmitirá en vivo por Netflix para todos sus suscriptores, sin costo adicional.

Título en juego: Cinturón indiscutido de peso supermediano de
Álvarez (WBA, WBC, IBF, WBO, The Ring, TBRB)

Récords: -Canelo: ~63-2-2 con 39 KOs
-Crawford: invicto 41-0 con 31 KOs

-La ceremonia de pesaje será un día antes, el viernes 12 de septiembre.

-La cartelera incluye peleas preliminares interesantes además de la pelea principal.

- Se sabe que Crawford recibirá al menos US$10 millones por la pelea.
-Canelo estaría recibiendo mucho más, estimaciones lo ponen alrededor de US$80 millones como parte del trato con Riyadh Season, y hasta US$150 millones en total para él.

-Asistencia esperada: Se espera un lleno de ~65,000 personas en el estadio. Sería un récord de asistencia para boxeo en Las Vegas en un estadio de la NFL.

-

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Las Vegas
|
Canelo Álvarez
|
Terence Crawford
|