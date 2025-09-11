Canelo Álvarez vs Terence Crawford: títulos en juegos, récords, dinero que ganarán y lo que debes saber de la pelea

Este sábado 13 de septiembre, Las Vegas será testigo de uno de los enfrentamientos más esperados en la historia del boxeo: Saúl "Canelo" Álvarez, campeón indiscutible de peso supermediano, se enfrentará a Terence Crawford, quien sube dos categorías de peso para desafiar al mexicano en lo que promete ser una pelea épica. Canelo, quien cuenta con un récord de 62 victorias, 2 derrotas y 2 empates, llega al combate tras recuperar su campeonato en mayo, venciendo por decisión unánime al cubano William Scull.

Desde su derrota ante Dmitry Bivol en 2022, Canelo ha ganado seis peleas consecutivas, demostrando su capacidad para mantenerse como una de las estrellas más grandes del boxeo mundial. Por su parte, Terence Crawford (41-0, 31 KOs) es considerado uno de los boxeadores más completos de la última década. Con títulos indiscutibles en peso welter y superligero, ahora busca hacer historia al subir a las 168 libras para enfrentarse a Canelo. Crawford viene de una victoria en agosto de 2024, cuando derrotó a Israil Madrimov por el campeonato de peso superwelter de la AMB, extendiendo su racha invicta. Este combate no solo es importante por el título en juego, sino porque enfrentará a dos de los mejores boxeadores de los últimos años, con Crawford ocupando el número 3 del ranking libra por libra, mientras que Canelo es el número 6.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Todo lo que debes saber de la pelea