La Copa Royal Caribbean eleva el pádel hondureño a otro nivel en Sportia Pádel Club

La Copa Royal Caribbean se destacó no solo por su competitividad, sino también por la magnitud de sus premios. Más de 200,000 lempiras fueron repartidos entre los ganadores, además de más de 30 artículos de lujo como televisores, celulares, parlantes, certificados, indumentaria deportiva y el gran premio que todos esperaban: un viaje en crucero con Royal Caribbean. Este generoso esquema de recompensas reafirma el compromiso del torneo con los jugadores y eleva el estándar de las competencias de pádel en Honduras.Los campeones de la categoría A fueron los grandes protagonistas al llevarse premios en efectivo de hasta 28,000 lempiras en la rama masculina y 20,000 lempiras en la femenina. Este nivel de incentivos coloca a la Copa Royal Caribbean como una parada obligada en el calendario deportivo del país, motivando a jugadores de élite y nuevas promesas a prepararse para competir en futuras ediciones.