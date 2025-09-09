La Copa Royal Caribbean eleva el pádel hondureño a otro nivel en Sportia Pádel Club

Sportia Pádel Club escribió una nueva página en la historia del deporte hondureño al celebrar la Copa Royal Caribbean, el torneo de pádel más grande y prestigioso jamás realizado en el país. El evento se llevó a cabo del 29 de agosto al 6 de septiembre y reunió a más de 150 jugadores provenientes de distintas ciudades de Honduras. Durante nueve días, entre 300 y 400 personas asistieron diariamente para disfrutar de partidos de altísimo nivel, consolidando al club como la referencia nacional de este deporte en crecimiento.

La Copa Royal Caribbean se destacó no solo por su competitividad, sino también por la magnitud de sus premios. Más de 200,000 lempiras fueron repartidos entre los ganadores, además de más de 30 artículos de lujo como televisores, celulares, parlantes, certificados, indumentaria deportiva y el gran premio que todos esperaban: un viaje en crucero con Royal Caribbean. Este generoso esquema de recompensas reafirma el compromiso del torneo con los jugadores y eleva el estándar de las competencias de pádel en Honduras. Los campeones de la categoría A fueron los grandes protagonistas al llevarse premios en efectivo de hasta 28,000 lempiras en la rama masculina y 20,000 lempiras en la femenina. Este nivel de incentivos coloca a la Copa Royal Caribbean como una parada obligada en el calendario deportivo del país, motivando a jugadores de élite y nuevas promesas a prepararse para competir en futuras ediciones.

Más allá de la competencia, el evento se convirtió en una verdadera celebración social. El área social de Sportia Pádel Club se transformó en un punto de encuentro para cientos de asistentes que disfrutaron de música, bebidas y un ambiente exclusivo. La presencia de DJ Fox durante todos los días del torneo aportó energía y entretenimiento, creando la atmósfera ideal para acompañar cada jornada de partidos. Uno de los momentos más comentados llegó con el espectáculo de medio tiempo a cargo de Key Key, quien interpretó su éxito “Tengo un plan”. La presentación sorprendió al público y añadió un toque innovador que elevó la experiencia de los torneos de pádel a un nuevo nivel. Los asistentes coincidieron en que este show marcó un antes y un después en la manera de vivir este deporte en Honduras.