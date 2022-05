¿Qué dorsal utilizará? Mauricio Dubón es presentado como jugador de los Astros: “Era lo mejor para mi carrera”

El pelotero hondureño de 27 años brindó sus primeras palabras como jugador de Houston, quienes hicieron saber que “Dub-Omb” utilizará el dorsal 14 con la escuadra tejana; dicho número no se había utilizado desde el 2014 por el primera base Jesús Guzmán .

“Sabía que iba a pasar algo, solo no sabía dónde iría. Mi esposa y yo estábamos listo. Era lo mejor para mi carrera, seguir adelante, ir a otro lugar y contar con un arranque refrescante”, aseguró.

Dusty Baker, su nuevo entrenador, dirigió a Mauricio cuando él era joven militando en Ligas Menores con Sacramento. Cuando era estudiante de colegio, fue compañero de equipo con el hijo de Baker.

“Lo conozco, sé quién es. Jugué con su hijo en el High School. Viniendo de Sacramento, salir de las Ligas Menores y que ahora sea mi mánager es bastante loco. Es bastante único tenerlo como entrenador. Recuerdo cuando era entrenador de los Gigantes (1993-2002), me encanta como coach. Me dijo que esté listo para jugar y ganar, no queremos que cambies nada, solo sé tú mismo”, confesó el catracho.