Draymond Green habló sobre la pelea con Jordan Poole, ¿Qué dijo de la viralización del video?

Hace unos días se filtró un video en el que el jugador de los Warriors, Draymond Green, daba un puñetazo en la cara a su compañero Jordan Poole, el clip se viralizó de una manera muy rápida y fue de mucha controversia.

El deportista dejó claro que no es por dinero que se ocasionó la pelea, ya que muchos medios han declarado eso: “Puedo asegurar que eso es... No cuento los bolsillos de otras personas. Eso es simplemente odiar la situación de otro hombre, y eso es algo que simplemente no se hace . Eso no tiene nada que ver con absolutamente nada”.

Green siguió hablando en la entrevista y dijo que en ese momento pasaba un momento de mal estado de ánimo: “ El día que pasó esto me encontraba en una situación muy mala mentalmente”.

“Lidiando con algunas cosas en mi vida personal ... No puedo sentarme aquí y decir ‘oh, estás lidiando con algunas cosas en tu vida personal, que eso no afecte tu temperamento, que eso no cambie tu reacción en momentos’”.