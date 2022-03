‘Escorpión’ Ruiz, de pasar hambre y casi perder un ojo, a pelear en el Madison Square Garden y construir su casa en Honduras

Hasta el 26 de septiembre del 2016, Josec Ruiz había alcanzado la gloria convirtiéndose en campeón latinoamericano ante el venezolano Denilson Herrera, después de allí cayó en una depresión deportiva y económica que le complicó su vida, que lo llevó a retirarse el boxeo.

Después de consagrarse campeón, en el 2017 tuvo un altercado en la comunidad de Limón, Colón, donde estuvo a punto de perder su ojo derecho. Después de una fuerte agresión quedó inflamado, exteriorizando un episodio que le pudo complicar su vida.

“No soportaba el dolor, no podía ver, estaba bastante mal”, recordaba Ruiz en una entrevista brindada a DIEZ cinco meses después del incidente.

Josec es el testimonio viviente que para ser atleta en Honduras, debes sacrificar mucho por un bienestar que es una rifa, una apuesta a la que no sabes si vas acertar. Así lo manifestó hace cinco años al señalar a Gerardo Fajardo, en ese momento presidente de la Confereración Deportiva Autónoma de Honduras.

‘Tengo dos meses sin recibir la beca que me corresponde, son 12 mil lempiras, que muchos creerán que es suficiente dinero, pero para que un campeón viva cómodo, eso no es nada”, expresaba en su momento.

También agregaba que: ‘Gerardo Fajardo ha decidido que no me pagará mi beca. Eso debería de ser un salario, pero este señor ha venido a joderme la vida. Me parece que el no ha boxeado, quiero que me den mi beca, me cuesta hasta conseguir para comer. Si esto no se resuelve, buscare un trabajo o algo mejor’.

