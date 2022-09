Fernando Alonso pide perdón a Hamilton tras llamarle idiota tras el accidente en el Gran Premio de Bélgica

“Nos han dicho muchas cosas a Sergio Pérez, a Carlos Sainz o a mí. Pero si se lo dices a un piloto latino, todo es un poco más de broma. Cuando se lo dices a otros, es un tema más serio”.

“Pero de todas formas, sí, me disculpo, no estaba pensando en lo que dije. No creo que tampoco él tuviese mucha culpa [del accidente] en ese momento, para ser sincero después de ver las repeticiones, es un incidente típico de la primera vuelta, estamos todos muy juntos”.

El piloto de Alpine también explicó que realmente no pensaba lo que en ese momento dijo sobre que Hamilton sólo sabía pilotar cuando salía por delante.

“No, no, no, no pienso eso. Es algo que se dice con el calor del momento, pero como he dicho, no pienso nada de lo que dije, hay hechos que demuestran completamente lo contrario. Tengo un enorme respeto por él”.

Alonso también dijo que no había tenido tiempo para pedir perdón directamente a Lewis, pero que esperaba hacerlo el jueves en Zandvoort.

“No, no, todavía no lo he hecho. Pero cuando estemos hablando para la televisión me acercaré a él y le diré que siento que lo ha entendido así”.

“No tengo ningún problema con él. Y como he dicho, le tengo un gran respeto”.