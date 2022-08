En Mercedes no consideran a Sergio Pérez como reemplazo de Lewis Hamilton en Fórmula Uno

En la escudería Mercedes de Fórmula Uno descartan que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez sea el reemplazo del histórico Lewis Hamilton, ya que esperan alargar la relación con el británico hasta por 10 años más.

“Es una gran mentira. Nunca he llamado a Sergio, es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con ningún otro piloto”, aseguró el director ejecutivo de la escudería Mercedes, Toto Wolff, en entrevista con Motorsport.com.

En las últimas semanas habían surgido las versiones sobre que el piloto mexicano estaba considerado para tomar el lugar de Lewis Hamilton ante una posible salida del británico. Rumores que fueron desmentidas por Wolff, además que agregó se tiene una excelente relación con su actual piloto.

Lewis Hamilton “pasó días muy complicados”

Después de perder en Abu Dhabi y también su octavo campeonato de Fórmula 1, Lewis Hamilton terminó muy decepcionado y se rumoró que pensaba retirarse y no correr en la temporada 2022.

“Lewis y yo, incluso ante un escenario menos alentador como el inicio de esta temporada, siempre estamos alineados en querer intentar mejorar las cosas y en querer estar juntos el próximo año [...] Desde hace un par de meses nos decíamos que podíamos seguir tal vez cinco o 10 años. Así que nada de esto es cierto”, agregó.