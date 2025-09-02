Hondubet se posiciona como la casa de apuestas número uno de Honduras

<a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://hondubet.com/" target="_blank">Hondubet</a> ofrece la mejor cobertura de la ‘H’ en las Eliminatorias rumbo al Mundial, con análisis detallados, estadísticas, previas, y las mejores cuotas para que disfrutes al máximo cada encuentro y maximices tus ganancias.En la fase final, <b>La H jugará frente Haití</b> el viernes 5 y Nicaragua el martes 9 de septiembre; frente a los caribeños el saldo de la selección nacional en el historial es de 18 partidos jugados, con 13 victorias y 5 derrotas.En los <b>últimos 5 duelos</b>, La H ganó cuatro veces y cayó en una. El último duelo disputado entre ambas selecciones fue en la Copa Oro 2023 con victoria 2-1 de Honduras, en aquella ocasión anotaron Jerry Bengtson y José Pinto.Frente a los nicaragüenses el saldo también es ampliamente favorable, La H jugó 22 partidos y ganó 18 veces, solo perdió una ocasión, fue en el campeonato de la Concacaf de 1965.60 años han pasado y en la que ambas selecciones<b> jugaron 17 veces</b>: 14 victorias de La H y 3 empates. Hay que retroceder hasta el 2020 para rememorar el último partido entre ambos, en esa oportunidad fue empate 1-1 en juego amistoso por la fecha FIFA de octubre, para La H anotó Jhonatan Paz.¿Listo para hacer tu próxima apuesta ganadora? No te quedes fuera de la acción y vive con intensidad el camino de La H rumbo al Mundial 2026. <b>¡Jugá en Hondubet por La H y ganá!</b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://hondubet.com/registro/aff/pos?id_afiliado=30408" target="_blank">Regístrate en Hondubet</a>