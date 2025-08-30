US OPEN 2025: la queja de Novak Djokovic que nadie en Estados Unidos soporta más; "Se siente en todas partes"

<br /><i>"Es bien molesto estar jugando, cansado, y solo a pocos metros de ti ver a alguien fumando marihuana. No podremos hacer nada hasta que cambie la ley, y tengo grandes dudas de que eso vaya a pasar",</i> aseguró a una radio de su país.<i> "Para mi, esto es lo peor de Nueva York, ese olor que está en todas partes".</i><b>Djokovic</b> y <b>Ruud </b>no hacen sino unir sus voces a la letanía de tenistas enfadados por las nubes que deja sobre las pistas el humo de la marihuana: similares quejas ha proferido antes que ellos el australiano Nick Kyrgios en 2022, el alemán Alexander Zverev o la griega Maria Sakari, estos últimos en 2023.