Josec “El Escorpión” Ruiz vs Miguel Contreras: ¿Cuándo es? ¿Quién es el favorito de la pelea en San Diego?

La pérdida de ese combate no derrotó mentalmente al “El Escorpión”, ya que luego de eso siguió preparándose y esforzándose más como todo un guerrero catracho y ya se reporta listo para su muy esperada lucha.

“La preparación ha sido intensa, desde que tuvimos la última pelea en marzo no nos hemos detenido, hemos seguido trabajando, yo no soy alguien que se pone a llorar sobre la leche derramada, perdimos, nos levantamos y seguimos intentándolo, así es como tiene que ser”, declaró el boxeador.

Del mismo modo, Ruiz manifestó que se encuentra muy motivado de cara al combate del próximo sábado: “Me siento muy motivado, contento y bendecido, agradecido siempre con mi equipo por esta oportunidad y esperamos primero Dios salir victoriosos, no soy alguien que no deja nada para después, doy lo mejor de mí y esta no va a ser la excepción”.

LEER: ‘Escorpión’ Ruiz, de pasar hambre y casi perder un ojo, a pelear en el Madison Square Garden y construir su casa en Honduras

¿Quién es Miguel Contreras?

Miguel contreras es un peleador con 14 peleas disputadas a nivel profesional, el estadounidense Miguel Contreras se presenta como una prueba muy difícil para Josec “El Escorpión” Ruiz el próximo 20 de agosto en San Diego, California.

El último combate que disputó Miguel Contreras fue ante Héctor Tanajara en Fresno, Nevada, el pasado cuatro de marzo, teniendo como resultado final un empate.