Los deportes más beneficiosos para el bienestar físico y mental

Acabamos de darte 10 propuestas distintas, 10 tipos de deporte diferentes, que se adaptan a diversos perfiles, y entre los que es imposible que no te guste ninguno. Incluso los que odian hacer deporte se lo pasan bien jugando al pádel o nadando en la piscina, con el fresquito por todo el cuerpo en vez de un agobiante sudor.

La cuestión es que para que notemos los beneficios del deporte en nuestro bienestar físico y mental, hace falta que ese deporte sea algo habitual, rutinario, parte de las semanas normales. Y esto es lo más difícil: es donde solemos fallar si no estamos suficientemente motivados, o aparece alguna dificultad. A veces basta con una semana de no poder ejercitarse, por motivos ajenos, para cortar el ritmo y romper la progresión.

Por eso, te recomendamos que sigas estos consejos: ​​​​​​

1) Date un propósito. Define a dónde quieres llegar. Si empezaste haciendo 5 piscinas antes de boquear como un atún fuera del agua, ponte de objetivo llegar a 10, y luego a 15 por sesión. La progresión es la mejor motivación.

2) Sé realista. No puedes salir de estar sentado 8 horas tecleando delante de un ordenador y aspirar a participar en los próximos juegos olímpicos. Márcate objetivos razonables a los que sea posible llegar, y ve creciendo paso a paso.

3) Escoge bien. Insistimos: cada deporte tiene su perfil de persona ideal. Elige con cuidado, y elige algo que vayas a disfrutar mínimamente. Si odias correr, no vale la pena ni ponerse con ello, pasa al tenis o a la natación, o cualquier otra cosa que te motive más.

4) Planifica las rutinas. Marcarse un horario fijo para el entrenamiento, en unos días determinados a la semana, es mejor que dejarlo todo a la dinámica del día, que es cuando acabamos no haciendo nada.

5) No te engañes. Es fácil autoengañarse, y el efecto es devastador. Si estás reduciendo los kilómetros que andas, no sirve de nada contarle a la gente que haces más, ni acabar creyéndotelo tú mismo/a. Si te saltas la mitad de las sesiones, no digas “alguna vez me salto alguna, pero en general lo hago siempre”. Sé sincero contigo mismo.

6) No te pases con las pausas. Entre serie y serie, entre ejercicio y ejercicio, es fácil alargar los tiempos de descanso. Sobre todo en estos tiempos de distracción rápida, en los que antes de darte cuenta estás whatsapeando con un amigo, o jugando en un casino en vivo. No son “5 minutos”, son unos segundos para tomar aire y seguir ejercitándote.

7) Socializa si puedes. No todos los deportes lo admiten, ni siempre es fácil de coordinar, pero realizar una actividad con otra persona motiva, divierte y hace mejor la experiencia. Por tanto, es más fácil repetir.

8) Integra el ejercicio en la rutina. Independientemente del deporte que elijas, el objetivo es sentirte mejor. ¿Por qué no incorporar el ejercicio a las rutinas? Ir andando al colegio, subir andando las escaleras que normalmente evitabas con el ascensor...

9) Sé flexible. No te castigues si se rompe la rutina. La vida es así. Tú solo debes perseverar, pero no pasará nada por saltarse un día puntual, o reorganizar una semana, ¡o incluso prescindir del ejercicio una semana de vacaciones!

10) Recompénsate. Un premio al final de la tarea siempre es un aliciente. Si no cada vez que acabes un ejercicio, al menos cuando alcances algunos de tus objetivos, te puedes dar un capricho por lo bien que lo has hecho.

Si sigues estas pautas, será más fácil que esas sesiones se conviertan en rutina deportiva, y cualquiera de los deportes explicados, en tu mejora física y mental.