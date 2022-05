Mauricio Dubón debuta en casa en la derrota de los Astros contra Texas Rangers en la MLB

Mauricio Dubón y los Astros de Houston continuaron una serie de cuatro juegos frente a los Texas Rangers en el Minute Maid Park. El equipo local cayó por 0-3 y el hondureño fue titular en casa.

Cabe mencionar que Dubón terminó su primera gira con los Astros con dos hits en cinco oportunidades, incluido un doble.

El sampedrano está enfrentando a rivales con los que no ha tenido mayor experiencias y ese es el caso de los Rangers. El catracho solo ha tenido nueve oportunidades al bate frente al conjunto tejano, su avaraje antes del encuentro era de .444 con cuatros hits y dos carreras impulsadas.

Fue una buena noche para Dubón al no cometer errores en el jardin central, una posición que no es extraña para el beisbolista de 27 años. Sin embargo, en ataque fue todo lo contrario porque no pudo conectar un sencillo en tres turnos al bate.

Un punto positivo es que Dubón fue arropado por aficionados hondureños que llegaron al Minute Maid Park para apoyarlo. En las graderías se apreció la bandera cinco estrellas y Mauricio aprovechó para compartir con algunos de ellos.