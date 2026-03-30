Mauricio Dubón sigue con su temporadón en los Atlanta Braves: así destacó ante Oakland Athletics y terminó como MVP

Cuatro veces estuvo de turno al bate el catracho y no desaprovechó ninguna. Dubón fue clave para la tercera victoria de la temporada de su equipo.

Otra noche para destacar para el hondureño Mauricio Dubón que fue clave en la victoria (4-0) de los Atlanta Braves e n el juego uno de la serie que acaban de iniciar ante Oakland Athletics.

Todo comenzó en la primera baja, cuando impulsó dos carreras, los Braves ganaban 1-0 y pasaron a una ventaja de 3-0 gracias a las que aumentó el catracho con su batazo.

Atlanta obtuvo carreras impulsadas de Matt Olson (1) y Mauricio Dubón (2), mientras que recibió tres bases por bolas del lanzador abridor de los A's, Jacob López (4 entradas, 5 hits, 3 carreras limpias), en su primera media entrada en el montículo.

Un triple de Mike Yastrzemski y un sencillo de Mauricio en la octava entrada sellaron la victoria y pusieron el marcador 4-0. Dubón tiene 5 carreras impulsadas en 4 juegos de la presente temporada.

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Los Braves vuelven a jugar el martes a las 5:15 de la tarde de Honduras en el segundo juego contra Athletics. La serie se cierra el miércoles.