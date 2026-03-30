Mauricio Dubón sigue con su temporadón en los Atlanta Braves: así destacó ante Oakland Athletics y terminó como MVP

Todo comenzó en la primera baja, cuando impulsó dos carreras, los Braves ganaban 1-0 y pasaron a una ventaja de<b> 3-0 gracias a las que aumentó el catracho con su batazo.</b>Atlanta obtuvo carreras impulsadas de Matt Olson (1) y Mauricio Dubón (2), mientras que recibió tres bases por bolas del lanzador abridor de los A's, Jacob López (4 entradas, 5 hits, 3 carreras limpias), en su primera media entrada en el montículo.Un triple de <b>Mike Yastrzemski </b>y un sencillo de Mauricio en la octava entrada sellaron la victoria y pusieron el marcador 4-0. Dubón tiene 5 carreras impulsadas en 4 juegos de la presente temporada.Los <b>Braves</b> vuelven a jugar el martes a las 5:15 de la tarde de Honduras en el segundo juego contra Athletics. La serie se cierra el miércoles.