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Mauricio Dubón sigue con su temporadón en los Atlanta Braves: así destacó ante Oakland Athletics y terminó como MVP

Mauricio Dubón disputó su cuarto juego de la temporada y lo sigue haciendo genial con los Atlanta Braves.

2026-03-30

Otra noche para destacar para el hondureño Mauricio Dubón que fue clave en la victoria (4-0) de los Atlanta Braves en el juego uno de la serie que acaban de iniciar ante Oakland Athletics.

Cuatro veces estuvo de turno al bate el catracho y no desaprovechó ninguna. Dubón fue clave para la tercera victoria de la temporada de su equipo.

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Todo comenzó en la primera baja, cuando impulsó dos carreras, los Braves ganaban 1-0 y pasaron a una ventaja de 3-0 gracias a las que aumentó el catracho con su batazo.

Atlanta obtuvo carreras impulsadas de Matt Olson (1) y Mauricio Dubón (2), mientras que recibió tres bases por bolas del lanzador abridor de los A's, Jacob López (4 entradas, 5 hits, 3 carreras limpias), en su primera media entrada en el montículo.

Un triple de Mike Yastrzemski y un sencillo de Mauricio en la octava entrada sellaron la victoria y pusieron el marcador 4-0. Dubón tiene 5 carreras impulsadas en 4 juegos de la presente temporada.

Los Braves vuelven a jugar el martes a las 5:15 de la tarde de Honduras en el segundo juego contra Athletics. La serie se cierra el miércoles.

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Tras estos tres partidos, Atlanta se dirigirán al oeste para una gira de siete encuentros como visitantes contra los Diamondbacks de Arizona y los Angelinos de Los Ángeles.

El partido de Mauricio Dubón ante Oakland Athletics


▪︎3 Hits.
▪︎3 carreras producidas.
▪︎MVP del partido.

EN BREVE MÁS DETALLES DEL PARTIDO DE MAURICIO DUBÓN

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Redacción web
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