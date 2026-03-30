La multitalentosa atleta Sandra Hadith Alvarado recibe su Licenciatura en Nutrición

Cuando hablamos de Sandra Hadith Alvarado, estamos hablando de una de las atletas y personalidades del fitness más influyentes de toda Honduras. Con su infinito carisma, voluntad de acero y una pasión inquebrantable por el atletismo, Sandra ha conseguido diversos logros internacionales en la rama de fisicoculturismo, poniendo en alto el nombre de nuestro país. En su carrera profesional como atleta, ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre los que podemos destacar haber ganado la medalla de oro representando a Honduras en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, celebrados en Managua; y representar al país en la categoría de fitness coreográfico en los Juegos Panamericanos de 2019, llevados a cabo en Lima, Perú.

Hoy, Sandra celebra un logro más, uno que involucra tanto su vida personal como su carrera profesional: tras la exitosa defensa de su tesis , se ha convertido en Licenciada en Nutrición, por la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Este es, en definitiva, una importante meta cumplida, y un logro más para su extenso palmarés. El tema de la tesis fue “Análisis comparativo del estado nutricional de las niñas de 5 a 10 años asistentes a los comedores infantiles ‘Los Achiotes’ (Omoa) y Parque Bailey (Villanueva, Cortés, Honduras 2025)”, demostrando que, más allá del deporte, existe en Sandra una altísima conciencia social en la que se ven reflejados sus valores, los cuales además ha transmitido a sus estudiantes como instructora de fitness y yoga.