La multitalentosa atleta Sandra Hadith Alvarado recibe su Licenciatura en Nutrición

Cuando hablamos de <b>Sandra Hadith Alvarado</b>, estamos hablando de una de las atletas y personalidades del fitness más influyentes de toda Honduras. Con su infinito carisma, voluntad de acero y una pasión inquebrantable por el atletismo, Sandra ha conseguido diversos logros internacionales en la rama de fisicoculturismo, poniendo en alto el nombre de nuestro país.En su carrera profesional como atleta, ha recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre los que podemos destacar haber ganado la medalla de oro representando a Honduras en los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, celebrados en Managua; y representar al país en la categoría de fitness coreográfico en los Juegos Panamericanos de 2019, llevados a cabo en Lima, Perú.