¡Regresó el número uno! Novak Djokovic inicia al fin su temporada 2022 y recibe una gran ovación en Dubái

A las 22h15 locales (18h15 GMT), Djokovic entró en la cancha para enfrentarse al joven italiano Lorenzo Musetti, en su primer partido desde que disputó la Copa Davis en diciembre.

El serbio recibió una gran ovación a su llegada a la pista del Dubai Duty Free Tennis Stadium para disputar un torneo que ya ha ganado en cinco ocasiones.

Las esperanzas del serbio (34 años) de ganar en enero un 10º título en Melbourne y el 21º Grand Slam en su carrera desaparecieron cuando las autoridades australianas cancelaron su visado por no estar vacunado contra el covid.

Tras varios días de culebrón judicial, Djokovic fue finalmente obligado a abandonar Australia en la víspera del inicio del Abierto.

Djokovic puede jugar en Dubái porque la vacunación contra el covid-19 no es un requerimiento para entrar en Emiratos Árabes Unidos.

“Hasta ahora, la mayoría de los jugadores que he visto, no he visto muchos, pero la mayoría de los que he visto han sido positivos y acogedores. Obviamente, ha sido agradable.

No puedo decir que ese fuera el caso en Australia. Fue un poco extraño. Pero aquí todo va bien hasta ahora”, declaró Djokovic el domingo por la noche ante los periodistas en el torneo emiratí.