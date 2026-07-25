La Velada del Año 6 EN VIVO: ¡Edu Aguirre derrotó al argentino Gastón Edul!

- LA VELADA DEL AÑO 6, EN DIRECTO
- La aparición de Cristiano Ronaldo en La Velada del Año fue con un corto video en el que aparece compartiendo con su amigo Edu Aguirre.
- Sin rastros de Cristiano Ronaldo y así fue el ingreso de Edu Aguirre a La Cartuja. Toda España arropando a su representante en La Velada del Año.
- La entada de Gastón Edul con el himno nacional de Argentina y acompañado de los streamers Davo y La Cobra.
- Así se prepara Edu Aguirre antes de saltar al ring para enfrentar al periodista argentino.
- Juanes pone el ritmo en La Cartuja antes de la pelea entre Edu Aguirre y Gastón Edul.
- La mexicana Natalia MX venció a la española Clersss en la segunda contienda del evento.
- Valeria Solano 'La Parce' es la ganadora del primer combate de la Velada del Año 6. La streamer colombiana, de 24 años, venció a la española Fabiana Sevillano.
Por segunda vez consecutiva, La Velada del Año se celebra en el Estadio Cartuja de Sevilla. Ibai Llanos explicó que es un escenario perfecto para un evento así, ya que es uno de los pocos lugares en los que es posible abarcar parte de la madrugada sin molestar a nadie, pues el evento dura hasta 7-8 horas.
Además, los asistentes han tenido suerte de que, a pesar de estar a finales de julio en una ciudad tan calurosa, hoy las temperaturas han dado un respiro y se situarán por debajo de los 30 grados durante buena parte del evento.
¿CRISTIANO RONALDO EN LA VELADA?
Es la pregunta del millón y muchísima gente piensa en ello. Edu Aguirre, íntimo amigo del astro portugués, peleará esta tarde contra Gastón Edul, el argentino que entrevistó a Messi aquel día del "¿qué mirás, bobo?".
Todo el mundo piensa en Edu Aguirre entrando junto a Cristiano, pero no hay ninguna pista que sugiera que será así. ¿Habrá sorpresa, veremos al delantero de 41 años?
TODOS LOS COMBATES DE LA VELADA DEL AÑO 6
Fabiana Sevillano vs La Parce
Clerss vs Natalia MX
Edu Aguirre vs Gastón Edul
Marta Díaz vs Tatiana Kaer
Gero Arias vs Viruzz
Alondrissa vs Angie Velasco
Lit Killah vs Kidd Keo
Samy Rivers vs RoRo
Plex vs Fernanfloo
Illojuan vs TheGrefg