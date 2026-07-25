La Velada del Año 6 EN VIVO: ¡Edu Aguirre derrotó al argentino Gastón Edul!

- La aparición de Cristiano Ronaldo en La Velada del Año fue con un corto video en el que aparece compartiendo con su amigo Edu Aguirre.

- Sin rastros de Cristiano Ronaldo y así fue el ingreso de Edu Aguirre a La Cartuja. Toda España arropando a su representante en La Velada del Año.

- La entada de Gastón Edul con el himno nacional de Argentina y acompañado de los streamers Davo y La Cobra.

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades.

- Juanes pone el ritmo en La Cartuja antes de la pelea entre Edu Aguirre y Gastón Edul.

- Valeria Solano 'La Parce' es la ganadora del primer combate de la Velada del Año 6. La streamer colombiana, de 24 años, venció a la española Fabiana Sevillano.

Por segunda vez consecutiva, La Velada del Año se celebra en el Estadio Cartuja de Sevilla. Ibai Llanos explicó que es un escenario perfecto para un evento así, ya que es uno de los pocos lugares en los que es posible abarcar parte de la madrugada sin molestar a nadie, pues el evento dura hasta 7-8 horas.

Además, los asistentes han tenido suerte de que, a pesar de estar a finales de julio en una ciudad tan calurosa, hoy las temperaturas han dado un respiro y se situarán por debajo de los 30 grados durante buena parte del evento.