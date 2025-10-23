Estadisticas de ligas
Copa Centroamericana: Real España patina en el Morazán y Xelajú le roba un empate de oro
Descargar Aquí
Mas Portadas
Técnico del Levante pide a Honduras cuidar a Kervin Arriaga
Dereck Moncada: ¿Último torneo con Olimpia?
Honduras tumba a Haití y se ilusiona con el Mundial
Honduras vs Haití: en el estadio Nacional nos jugamos el boleto al Mundial United 2026
Aburrido y mal negocio en el Morazán
NOCHE PARA ENTERRAR A COSTA RICA
Kervin Arriaga: "Central no es mi puesto, pero puedo sacar un partido"
¡Honduras ya está en su cuartel de guerra!
¡Pitó la 'Máquina' en Panamá!
¿Se pierde las eliminatorias?, Choco Lozano sufre lesión con Santos Laguna en partido de Liga MX
Videos
Hugo Viegas revela por qué Jhow salió en camilla, lamenta los fallos de Real España y suelta: "Hicimos un partido aceptable"
Videos
Xelajú le arranca un empate con sabor triunfo a Real España en la ida de las semis por Copa Centroamericana
Videos
Choco Lozano enciende las alarmas en la Selección de Honduras tras salir lesionado con Santos Laguna
Videos
Andy Najar cuenta la verdad: lo que hablaron con Messi en la goleada que sufrió ante Inter Miami en la MLS
Videos
¿Línea de cinco? Alajuelense perdió a tres figuras y lo que dijo el 'Machillo' sobre Olimpia: "Vamos a tratar de molestarlos"
Videos
Hinchas del Xelajú sorprenden con curiosos trajes en el Estadio Francisco Morazán
Videos
Orlando López da la cara tras el amargo empate y revela los pecados ante Panamá: "En cinco minutos regalamos el juego"
Videos
Afición del Xelajú sueña con el batacazo ante Real España en el Estadio Morazán: "Vamos a ganar"
Videos
Chelsea pulverizó al peor equipo de la Champions League y Estevao rompe récord con los 'Blues'
Videos
Liverpool resucita en Alemania: empezó perdiendo y termina goleando al Eintracht por la Champions League
NO SE VIO EN TV
Amargura en Real España, el impresionante tifo, curioso beso que nadie vio y la locura de los hinchas del Xelajú
oficial
Se acabó la pesadilla: 'Papu' Gómez vuelve a las canchas tras dos años y firma con el club menos pensado
POSIBLE XI
¡Con sensible baja! Así sería el 11 titular de Real España para enfrentar al Xelajú en la ida de la semifinal de Copa Centroamericana
EN FOTOS
La bronca entre Vinicius y Arda; la mala noticia a Mbappé, la foto que solo Real Madrid puede presumir en Europa y el héroe