Espinel renuncia y lanza dardos: "Nadie cuida al técnico del Olimpia"
Rueda responde al 'Fantasma' Figueroa
La culpa no es de ustedes
Mundialistas 5 estrellas en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025
Copa Centroamericana: Olimpia también dio mucha pena en la tanda de penales y fue eliminado
Dinastía de oro: Keyrol, Dereck y Keyvan, las tres grandes promesas hijos de Maynor Figueroa
Copa Centroamericana: Real España se elimina solo en la tanda de penales
Motagua fracasa y también se queda fuera de la Champions de Concacaf
Vinicius Júnior incendia el Real Madrid
Real Madrid vs Barcelona: Batalla mundial en el Bernabéu
Liga Nacional
Neymar baja hasta su propia portería para salir jugando y todo sale mal; su reacción tras ser sustituido
Debate sobre la renuncia de Espinel en Olimpia: "Ese es un resultado saca técnicos"
Así luce la cancha sintética del Estadio Nacional de Nicaragua. Aquí podemos clasificar al Mundial
Sorpresa en el Mundial Sub17: selección africana hace tropezar a Brasil y se clasifica a 16vos
¡Honduras queda eliminada del Mundial Sub-17! La ‘Mini H’ fracasó en Qatar 2025 y se despide sin un solo punto
Arriaga aclara lo que dijo en Levante, responde al 'Fantasma' y deja claro: "Nos merecemos esta clasificación al Mundial"
¡Ya estamos en Nicaragua! DIEZ pisó suelo enemigo donde Honduras se juega el boleto al Mundial
Las cuatro razones que fastidiaron a Espinel en Olimpia y por las que puso su renuncia
Motagua, con múltiples bajas, logra una balsámica victoria contra un CD Choloma que complicó
¡Bombazo! Espinel renunció como técnico del Olimpia luego de ser humillado contra Génesis PN: "Tiene que haber un responsable..."
REACCIÓN PRENSA
"Falta de respeto" "Humillante": la prensa crítica a los jugadores del Olimpia de Espinel tras recibir goleada histórica por Génesis
No se vio por TV
Olimpia se fue humillado, furia de Espinel, ex del León le gritó el gol a la banca y directivo bajó a hablar con los jugadores tras goleada ante Génesis PN
Eliminatoria Concacaf
¡Pedido especial a Quioto! Honduras se potencia con el arribo de los legionarios para jugar ante Nicaragua y Costa Rica ¿Quiénes faltan por llegar?
fotos
Así se vivió el partido de leyendas de Barcelona y Real Madrid en El Salvador: "Yo pensé que estaba en Brasil"