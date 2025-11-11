Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Portada Digital
Espinel se arrepiente, retrocede y se queda en Olimpia
Descargar Aquí
Mas Portadas
Espinel renuncia y lanza dardos: "Nadie cuida al técnico del Olimpia"
Rueda responde al 'Fantasma' Figueroa
La culpa no es de ustedes
Mundialistas 5 estrellas en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025
Copa Centroamericana: Olimpia también dio mucha pena en la tanda de penales y fue eliminado
Dinastía de oro: Keyrol, Dereck y Keyvan, las tres grandes promesas hijos de Maynor Figueroa
Copa Centroamericana: Real España se elimina solo en la tanda de penales
Motagua fracasa y también se queda fuera de la Champions de Concacaf
Vinicius Júnior incendia el Real Madrid
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Jorge Salomón habla de la Sub 17 en el Mundial y de los juegos de la 'H': "Lo que importa es traer esa clasificación"
Videos
Así fue la salida de Honduras rumbo a Nicaragua para el juego eliminatorio
Videos
Así fue el último entrenamiento de la Selección en Honduras previo al juego contra Nicaragua
Videos
Acosta tiene claro el objetivo de Honduras en esta fecha FIFA: "Está en nosotros clasificar al Mundial; son dos finales"
Videos
Figura de Camerún le fue infiel a su esposa y ella lo descubrió: así lo grabó todo
Videos
Luis Palma arribó directamente a Nicaragua para unirse a la Selección de Honduras: "Sería lindo clasificar aquí"
Videos
Defensa de la selección de Honduras sufre una lesión previo al juego ante Nicaragua
Videos
Gerardo Ramos, gerente de la Federación de Honduras, adelanta lo que le espera a la H en Managua
Videos
Presidente de la Federación de Nicaragua: "No jugamos para hacer una maldad, 'Fantasma' no tiene nada contra Honduras"
Videos
Neymar baja hasta su propia portería para salir jugando y todo sale mal; su reacción tras ser sustituido
Videos
Debate sobre la renuncia de Espinel en Olimpia: "Ese es un resultado saca técnicos"
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
La polémica
Concacaf soprendida con lo que filtraron desde México sobre Adalberto Carrasquilla y la advertencia al pañameño
en brasil
Robinho habló por primera vez desde la cárcel y relata cómo es su vida: "Llevo aquí un año y medio y nunca..."
en la capilla
Los jugadores de Honduras y Costa Rica que están apercibidos: una amarilla y se pierden el último partido
Fárandula
Nicki Nicole le da a Lamine Yamal donde más duele y toma decisión definitiva tras su ruptura en Barcelona