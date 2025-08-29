Estadisticas de ligas
Honduras mete a sus tres equipos en cuartos de final de Copa Centroamericana
Descargar Aquí
Mas Portadas
Olimpia impone su grandeza en Centroamérica y clasifica primero a cuartos de final
Motagua le arranca un punto al Saprissa y lo elimina de la Copa Centroamericana
La defensa de Honduras pone en aprietos al entrenador Reinaldo Rueda para las eliminatorias
Honduras vs El Salvador; la revancha de Tiktokers en un estadio Morazán a reventar
Concacaf castiga con 10 partidos a Jeaustin Campos del Real España
Hondureños Quioto y Deiby Flores, rodeados de estrellas en la liga de Arabia Saudita
Europa está de regreso; vuelve el mejor fútbol del mundo
Rueda seguirá convocando al Choco Lozano con Honduras: "confío en su talento"
Javier López reemplaza a Diego Vázquez en Motagua
Elison Rivas revive su golazo en Copa Centroamericana, palpita el clásico Marathón vs Olimpia y sobre la ausencia en la Selección de Honduras: "solo me toca agachar la cabeza"
Videos
¿Cómo se lleva con Edrick Menjívar? Andrés Salazar vuelve a la titularidad en Olimpia: "no es fácil ser suplente"
Videos
Pedro Atala se confiesa, el legado de Motagua, mensaje para Olimpia y Real España: "los mejores resultados están por venir"
Videos
Javier López responde si es el papá del Saprissa, analiza al Alajuelense y se refirió al posible clásico con Olimpia en semis: "sueño que Motagua es campeón"
Videos
Emilio Izaguirre advierte que recibe amenazas de muerte, revela personas y que dentro de Motagua lo dañan: "he pensado alejarme del fútbol"
Videos
Xabi Alonso lo confirma: "Hablé con él y se queda en el Real Madrid; estoy contento"
Videos
Esa sonrisa lo dice todo: la reacción de Guardiola por enfrentar otra vez al Real Madrid en Champions
Videos
Análisis línea por línea de la convocatoria de Honduras contra Haití y Nicaragua
Videos
¡Real España logró el milagro! La Máquina bailó a San Miguelito y clasifica a los cuartos de final de Copa Centroamericana
Videos
Polémico penal: Nixon Cruz se arma un clavado en el área y el árbitro sanciona la falta para Real España
Videos
Reinaldo Rueda sorprende con su convocatoria y anuncia grandes sorpresas para los duelos ante Haití y Nicaragua
mercado de fichajes
La postura de Real Madrid con Vinicius, Flick los borró y echó del Barcelona; Guardiola toma decisión con Donnarumma
REACCIÓN
"Empieza el sueño", "Los elegidos de la H": así reaccionó la prensa a la convocatoria de Honduras para la eliminatoria
champions league
Real Madrid jugará ante el más humilde: el valor de los clubes que compiten en la Champions League
CAMINO A UNITED 2026
Los grandes ausentes y las sorpresas en la convocatoria de la Selección Honduras para enfrentar a Haití y Nicaragua