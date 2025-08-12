Estadisticas de ligas
Javier López reemplaza a Diego Vázquez en Motagua
Descargar Aquí
Mas Portadas
Pedro Troglio confiesa su nuevo salario en Argentina y el jugador de Olimpia que más le escribe
Copa Centroamericana: Olimpia con paso perfecto tras vencer al Hércules de visita
Piojo Herrera comienza a calentar el Honduras vs Costa Rica rumbo al Mundial. “No tienen para asustarnos”
Clásicos en Honduras: Arde la jornada 3 del Torneo Apertura
Copa Centroamericana: Olimpia arranca goleando al Real Estelí
Olimpia se venga del Real Estelí y lo devora en la Concacaf
Carlos Pineda le dice adiós a Olimpia y jugará en Costa Rica
Copa Centroamericana: Motagua, Olimpia y Real España hacen su estreno
Olimpia estrena al Choloma con una paliza de escándalo
Pedro Atala habla sobre Rubilio, Luis Vega y revela las razones de la salida de Diego: "Ocupábamos una mentalidad nueva"
Javier López anuncia cuándo será su debut con Motagua y el estilo que utilizará: "soy apasionado del fútbol"
Mbappé hizo doblete: Real Madrid propinó paliza antes de encarar LaLiga 2025-26
Emmanuel Hernández se pronuncia tras ola de salidas en Olimpia y opina sobre el adiós a la racha de triunfos
Diego Vázquez rompe el silencio tras su separación de Motagua; quién lo despide, el futuro de Mathías y su nuevo destino
Javier López el español que llega como nuevo director técnico del Motagua
Erick Puerto, el goleador del Apertura 2025, revela de dónde es y el sueño que tiene: ¿ficharía por un grande de Honduras?
OFICIAL: Motagua confirma a Javier López como el sucesor de Diego Vázquez en el banquillo
Pep Guardiola echó al fichaje más caro de la historia del City: ¡el nuevo equipo de Grealish!
Al Nassr ficha a otra figura: se fue del Bayern Múnich para jugar con Cristiano Ronaldo en Arabia
¡Se despidió! Elis confirma su salida de Olimpia para jugar en Portugal: "Estoy listo para la Selección de Honduras"
Un aficionado salta al campo y así reaccionó Mbappé; Arda Güler brilla y el debutante se lució con Real Madrid
Muerte en el fútbol
Salah se mete a problemas con UEFA tras la muerte de "Pelé", el mejor jugador de Palestinas: esta fue la dura causa de su fallecimiento
MERCADO
La impensada bomba de Guardiola, se va del Barcelona porque no cuenta para Flick y Alexander Isak decide su equipo
centroamérica
¿El más grande Centroamérica? Olimpia recupera el trono y supera a los equipos de Costa Rica; así es el nuevo ranking de Concacaf