Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
La Selección
Fotogalerias
Videos
Simulador Mundialista
Portada Digital
Las nuevas promesas de la Liga Nacional de Honduras
Descargar Aquí
Mas Portadas
Honduras pierde a Julián Martínez para los partidos cruciales ante Costa Rica y Haití
Kervin Arriaga; 28 minutos de sueño y pesadilla ante Real Madrid
El chico de barrio contra Real Madrid
Dembélé conquista el Balón de Oro 2025
Balón de Oro 2025: ¿Qué futbolista se quedará con este premio soñado?
Potros perdonó y Menjívar se agrandó
¡Estreno de primera! Kervin Arriaga debutó en LaLiga de España
Real España se hunde y Jeaustin Campos reacciona: "estoy muy molesto"
Rumbo al Mundial 2026: Honduras sufrió con Nicaragua pero logró un triunfo de oro.
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Así fue el autogol de Richard Ríos que amargó a José Mourinho: Chelsea sacó ajustado triunfo en Champions League
Videos
No solo al Real Madrid: con un doblete de Julián Álvarez, Atlético también golea en la Champions League
Videos
Deiby Flores pide estadio lleno ante Costa Rica, no se fía de Haití y sale en defensa del Choco Lozano: "Ustedes le dan muy duro"
Videos
Mbappé se luce con hattrick y Real Madrid recupera la memoria gracias a la Champions League
Videos
Romell Quioto, experimentado en Eliminatorias, da la clave para que Honduras pueda ganarle a Costa Rica
Videos
¿Le impusieron jugadores a Piojo Herrera contra Honduras? Reaccionamos a sus declaraciones
Videos
Mundial Sub-20: Así se usó por primera vez la tarjeta verde en un partido oficial
Videos
La decisión que tomó Machillo Ramírez con Celso Borges, el castigo en Alajuelense y el Motagua que espera
Videos
Javier López adelanta que Motagua saldrá con todo y defiende a Ortiz tras polémica con Alajuelense: "Quieren estropear"
Videos
"Existe en todos los equipos": Marlon Licona aclara la polémica con Alajuelense y el mensaje a la afición de Motagua
Videos
Erick Puerto levanta la mano para la Selección de Honduras y revela el apodo de "Gio": "Estamos disponibles"
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
LA CONVOCATORIA
¡Con sorpresas! La Selección de Honduras y la convocatoria que se perfila para los duelos ante Costa Rica y Haití
LO ACLARÓ TODO
Guardiola lo corrió del City, pagaron 100 millones por él y confiesa lo inesperado: "Le gusta salir de fiesta; no me ayudé"
NO SE VIO EN TV
No se vio en TV: Olimpia sorprendió a tiktoker de Brasil, la decisión de Espinel con Edwin Rodríguez tras lesión y las bellas capitalinas
NO SE VIO EN TV
Porteñas bellas cautivaron, hincha infiltrado y amargura en Platense: Las fotos que no viste del llenazo del Estadio Excélsior