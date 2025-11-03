Estadisticas de ligas
Mundialistas 5 estrellas en la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025
Descargar Aquí
Mas Portadas
Copa Centroamericana: Olimpia también dio mucha pena en la tanda de penales y fue eliminado
Dinastía de oro: Keyrol, Dereck y Keyvan, las tres grandes promesas hijos de Maynor Figueroa
Copa Centroamericana: Real España se elimina solo en la tanda de penales
Motagua fracasa y también se queda fuera de la Champions de Concacaf
Vinicius Júnior incendia el Real Madrid
Real Madrid vs Barcelona: Batalla mundial en el Bernabéu
Copa Centroamericana: Olimpia hizo temblar al Alajuelense y saca un punto de oro en Costa Rica
Copa Centroamericana: Real España patina en el Morazán y Xelajú le roba un empate de oro
Técnico del Levante pide a Honduras cuidar a Kervin Arriaga
Rodrigo Auzmendi marca golazo en vibrante clásico para el triunfo del Banfield de Pedro Troglio
Videos
Modric señaló a los cinco mejores jugadores de la historia y sorprende a todos: "Él era mi ídolo"
Videos
Xabi Alonso entierra la polémica con Vinicius antes de enfrentar al Liverpool en Champions
Videos
Olimpia sigue imparable en la Liga Nacional y derrota a Platense en el Morazán; un autogol sentenció a los Escualos
Videos
Génesis PN logra un triunfo de oro gracias a William Moncada y CD Choloma se hunde en el torneo Apertura
Videos
¡Ya está aquí! El Inter marca el mejor gol del 2025: increíble remate que ya es candidato al Puskás
Videos
Barcelona triunfa y no le pierde pisada al Real Madrid en la Liga Española: Yamal volvió a marcar
Videos
DT del Levante se rinde ante Arriaga tras golazo y lamenta la nueva derrota: "Ha hecho un trabajazo; pero esto va de puntos"
Videos
Javier López enciende las alarmas por lesión de Luis Vega y le pone el pecho a las críticas: "todo mundo está enfadadísimo"
Videos
De esta forma marcó Kervin Arriaga su primer gol con el Levante en la Liga Española: volea y baile incluido
Videos
Zapatazo infernal: así fue el quinto gol de Luis Palma con la camisa de Lech Poznan
Bota de Oro 2025-26: el desconocido que tiene de rodillas a Mbappé y Haaland: así marcha la tabla de goleadores
XI IDEAL
FIFPro reveló su 11 ideal del 2025: PSG arrasa con cinco futbolistas, Yamal rompe récord de Mbappé y Vinicius recibe duro golpe
Copa del Mundo
Mundial Sub-17: quién es el Haaland brasileño que amenaza a Honduras, su valor millonario y es pretendido por Guardiola
Rompió el silencio
Nicki Nicole deja el mensaje que Lamine Yamal nunca esperó y confirma lo peor: esto anunció tras la ruptura