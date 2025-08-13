Estadisticas de ligas
Champions League
Agenda Deportiva
Fotogalerias
Videos
Legionarios
La Selección
Segunda División
DIEZ GAMING
No Todo es Futbol
Centroamérica
MLS
Champions League
Futbol Mexicano
Noticias del Mundo
Especiales
Farándula
ESCRIBE A DIEZ
Liga Nacional
Internacionales
Legionarios
La Selección
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Rueda seguirá convocando al Choco Lozano con Honduras: "confío en su talento"
Descargar Aquí
Mas Portadas
Javier López reemplaza a Diego Vázquez en Motagua
Pedro Troglio confiesa su nuevo salario en Argentina y el jugador de Olimpia que más le escribe
Copa Centroamericana: Olimpia con paso perfecto tras vencer al Hércules de visita
Piojo Herrera comienza a calentar el Honduras vs Costa Rica rumbo al Mundial. “No tienen para asustarnos”
Clásicos en Honduras: Arde la jornada 3 del Torneo Apertura
Copa Centroamericana: Olimpia arranca goleando al Real Estelí
Olimpia se venga del Real Estelí y lo devora en la Concacaf
Carlos Pineda le dice adiós a Olimpia y jugará en Costa Rica
Copa Centroamericana: Motagua, Olimpia y Real España hacen su estreno
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Municipal remonta y deja al Real España al borde de la eliminación en la Copa Centroamericana 2025
Videos
¡Martillazo y a celebrar! Daniel Aparició le está dando el triunfo a Real España frente al Municipal en Copa Centroamericana 2025
Videos
Javier López detectó el primer problema en Motagua previo a su debut en Copa Centroamericana: "es una final"
Videos
Alberth Elis viajó a Portugal para unirse a su nuevo equipo: la sorpresa que se encontró en el aeropuerto
Videos
Inicia la revancha de los Tiktokers hondureños contra la selección de Tiktores de El Salvador
Videos
La solicitud que Reinaldo Rueda le ha hecho a Liga Nacional y que provocará un cambio en el calendario: "Es determinante, es un gana-gana"
Videos
Alverca FC presentó de forma oficial a Julián Martínez: el dorsal que usará y el mensaje que dejó en el equipo de Vinicius
Videos
Pedro Atala habla sobre Rubilio, Luis Vega y revela las razones de la salida de Diego: "Ocupábamos una mentalidad nueva"
Videos
Javier López anuncia cuándo será su debut con Motagua y el estilo que utilizará: "soy apasionado del fútbol"
Videos
Mbappé hizo doblete: Real Madrid propinó paliza antes de encarar LaLiga 2025-26
Videos
Emmanuel Hernández se pronuncia tras ola de salidas en Olimpia y opina sobre el adiós a la racha de triunfos
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
EN FOTOS
Javier López y su presentación en Motagua: ¿Qué pasó con los hijos de Diego?, la sorpresa y la 'misa negra' previa
dura realidad
Fue uno de los extremos más temidos de Europa y ahora juega en la liga menos pensada: ¡su valor se vino en picada!
Llegaron del Viejo Continente
De Países Bajos, Bulgaria y Macedonia: Javier López se une a la lista de técnicos de Europa que entrenaron en la Liga de Honduras
la legión
Kervin Arriaga saltó a la élite, Julián Martínez voló a Portugal y Girona FC fichó hondureño: así se movió la legión en este mercado