Contra las cuerdas Leones HT6 y Héctor Vargas tras dolorosa derrota en ida de los octavos de final de la Liga de Ascenso de Honduras ¿Y el Vida?

Mientras que en el estadio Alfredo León de la ciudad turística de Tela, el conjunto local, <b>Tela FC, tuvo la visita del Real Sociedad</b> y los tocoeños perdieron 2-1. Leve ventaja para para los teleños.En San Luis, Santa Bárbara, el CD Pirata de Nacaome, Valle, sorprendió a CD Cuervos con la victoria de 2-0 y llegar con el boleto a los cuartos de final en el bolsillo.Mientras que en el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí, el <b>Estrella Roja FC </b>sacó la leve ventaja frente al Atlético Independiente con marcador de 1-0 y todo se define en Siguatepeque, Comayagua.En el estadio Rogelio Bustillo de la paradisíaca Roatán, <b>Juventus FC</b> hizo valer su condición de local al ganarle con marcador de 2-1 al Santa Rosa FC que espera remontar en La Masica, Atlántida.<b>Arsenal Sao humilló por 3-0</b> al San Juan Huracán en el estadio Domingo Ortega de la comunidad de Quimistán, Santa Bárbara, en el duelo de ida y en Cantarranas, Francisco Morazán, buscará ampliar la serie.El Vida, uno de los candidatos para ascender a la primera división, llegó al estadio Juan de Dios Martínez de Sonaguera, Colón, con gran ilusión y salió victorioso <b>2-0 frente a Roma FC.</b> En La Ceiba, Atlántida, se juega la vuelta.Mientras que en el estadio Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara, el Pumas FC recibió al <b>Leones HT6</b> que dirige el argentino Héctor Vargas y en el clásico de los felinos los locales sorprendieron al ganar 3-1. En el estadio Olímpico de San Pedro Sula la serie tendrá a uno que celebrará y el otro se despedirá.