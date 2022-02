$!¡Inicia la fiesta en segunda! La Liga de Ascenso pone en marcha hoy su torneo Clausura 2022 con siete vibrantes partidos

Por la noche (7:00pm) se jugarán dos encuentros más. Social Sol vs. Boca Junior en el San Jorge de Olanchito y Atlético Independiente vs. Parrillas One en el Roberto Martínez de Siguatepeque.

Media hora más tarde, a las 3:30pm en el estadio Olímpico de San Pedro Sula el Lone FC del “Chato” Padilla se medirá al CD Choloma y la jornada se cerrará a las 5:00pm en el Juan Ramón Brevé con el duelo Juticalpa FC vs. Arsenal SAO.

Villanueva FC, San Juan, Yoro FC y Atlético Júnior se quedan sin ver acción en este arranque.

Fecha 1 del Clausura en Liga de Ascenso de Honduras

Sábado 19 de febrero

3:00pm Tela FC vs. Santa Rosa FC

3:00pm Olimpia Occidental vs. At. Esperanzano

3:00pm Broncos vs. Génesis

5:00pm Olancho FC vs. Gimnástico

7:00pm Social Sol vs. Boca Júnior

7:00pm A. Independiente vs. Parrillas One

Domingo 20 de febrero

3:00pm San José Clash vs. FC Nacional

3:00pm Sabá FC vs. FC Alvarado

3:00pm Deportes Savio vs. Real Juventud

3:00pm AFFI Academia vs. Cedrito FC

3:30pm Lone FC vs. CD Choloma

5:00pm Juticalpa vs. Arsenal SAO