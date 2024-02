Regresa la Liga de Ascenso: Fechas, sedes y horarios de la jornada inaugural del torneo Clausura 2024

Parrillas One, Juticalpa FC, Independiente, Platense , entre otros clubes se armaron hasta los dientes y prepararon una pretemporada a tope para el inicio del Clausura 2024.

¡Se acabó la espera! El torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Ascenso arranca este viernes 16 de febrero con todas las emociones para buscar al campeón que buscará medirse al Juticalpa en una finalísima en caso de que los “Canecheros” no logren el campeonísimo.

La fiesta de la Liga de Ascenso comienza el viernes 16 de febrero con tres partidos: Choloma vs Platense, San Juan G. vs América y Estrella Roja vs Arsenal SAO.

Parrillas One, uno de los clubes que mejor se reforzó, entra en escena hasta el sábado 17 de febrero, en su vista contra el Pumas en Las Vegas, Santa Bárbara.

Juticalpa FC, actual campeón del torneo, visita al Gimnástico en otro de los duelazos que tiene el grupo F. Los canecheros juegan en la jornada sabatina en la capital del país.

La fecha del domingo estará sumamente cargada con 10 compromisos, en el que debutarán los otros favoritos: Lone e Independiente.