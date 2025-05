Marlon Peña lanza dura crítica tras polémica de Honduras Progreso, ¿Real España campeón? "Me veo cumpliendo el sueño"

LA ENTREVISTA

En pausa la final del Ascenso por la apelación de Honduras Progreso: "Sí, estamos en pausa con lo que pueda pasar con el tema de la apelación, pero nosotros como equipo hemos estado en una semana trabajando, corregir las cosas, tratando de ver el rival, todavía no está claro, nuestro enfoque está en Arsenal, los muchachos están tranquilos esperando que se programe el juego".

¿Qué opinión merece esto? "Me pongo triste, yo amo el fútbol, juego desde los 15 años, y esto viene a manchar nuestro fútbol. Pero cada quien tiene derecho de pelear sus derechos. El Honduras está tomando eso, peleando sus derechos, eso me entristece, porque había muy buena sintonía, el torneo venía jugándose de buena forma, es lastimoso lo que está pasando. Esperemos que sea la mejor solución, que no se ensucie el torneo, porque ha sido un torneo bonito".

Esto ahuyenta a los aficionados: "Sí, afecta, porque el aficionado hondureño es muy noble, más del interior como Cantarranas, Siguatepeque, Nacaome, ese es un aficionado noble, debemos de cuidarlo. Yo de entrenador entiendo que el fútbol es un espectáculo, que debemos de jugar bien".