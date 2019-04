Horarios confirmados de las selecciones centroamericanas en la Copa Oro

La Copa Oro de la Concacaf inicia el 15 de junio y las selecciones centroamericanas ya conocieron sus horarios de partidos donde buscarán ser protagonistas en esta competencia que únicamente han ganado México, Estados Unidos y Canadá.

Costa Rica, uno de los equipos de buen nivel en el área, tendrá un partido en casa y es contra Nicaragua, partido que está pactado para las 6:30 de la tarde en el bonito estadio Nacional de San José.

Por su parte, Honduras y El Salvador se van para Jamaica a su primer partido. Los cuscatlecos chocan contra Curacao en la isla el 17 de junio a las 5:00 de la tarde. De igual forma, Panamá que es el otro representante, debuta en el nuevo estadio de Minnesota.

La Copa Oro es el torneo élite de la región y las selecciones llegarán en esta oportunidad con planteles completos, pues el torneo ahora está reglamentado por la FIFA. En años anteriores los equipos no prestaban sus jugadores, pero ahora sí están obligados a hacerlo.

CALEDARIO Y HORARIOS DE CENTROAMERICANOS EN COPA ORO

HORARIOS DE COSTA RICA

16-06-19 6:30 pm Costa Rica vs Nicaragua (Estadio Nacional CR)

20-06-19 7:30 pm Costa Riva vs Bermuda (Toyota Stadium, DA)

24-06-19 7:00 pm Haití vs Costa Rica (Red Bulls Arena, NY)

HORARIOS DE NICARAGUA

16-06-19 6:30 pm Costa Rica vs Nicaragua (Estadio Nacional CR)

20-06-16 5:00 pm Nicaragua vs Haití (Toyota Stadium, DA)

24-06-19 4:30 pm Bermuda vs Nicaragua (Red Bulls Arena, NY)

HORARIOS DE EL SALVADOR

17-06-19 5:00 pm Curacao vs El Salvador (Kingston, Jamaica)

21-06-19 5:00 pm El Salvador vs Jamaica (BBVA Compass, HO)

25-06-19 8:30 pm Honduras vs El Salvador (Banc of California, LA)

HORARIOS DE PANAMÁ

18-06-19 5:30 pm Panamá vs Trinidad & Tobago (Allianz Field, MIN)

22-06-19 3:30 pm Guyana vs Panamá (BBVA Compass, HO)

26-06-19 7:00 pm Panamá vs Estados Unidos (Mercy Park, KC)