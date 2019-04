La Selección de Honduras conoce sus horarios de partidos en la Copa Oro

Se ha conocido el calendario completo de la Copa Oro con los horarios de los partidos donde la Selección de Honduras ahora de la mano del uruguayo Fabián Coito buscará competir para superar lo que han hecho entrenadores anteriores.

El equipo catracho juega de preliminar en la apertura del grupo C en el estadio Independence Park de Kingston Jamaica donde se enfrenta a los anfitriones el 17 de junio a las 7:30 de la noche, hora catracha.

El segundo compromiso del cuadro nacional será en la ciudad de Houston, Texas, específicamente en el BBVA Compass contra Curacao. Este duelo también está pactado para celebrarse a las 7:30 de la noche, hora catracha.

Cierra su participación el cuadro nacional en la “meca del cine”, Los Ángeles, California; allí enfrentará a El Salvador en un clásico centroamericano de mucha rivalidad. Este compromiso está pactado para celebrarse a las 8:30 de la noche.

El entrenador Fabián Coito ha mencionado que llevará un equipo competitivo y al estar la competencia reglamentado en fecha FIFA, puede contar con todos los jugadores que desee. Para ellos hará una convocatoria similar a la que dispuso en el empate ante Ecuador el pasado 26 de febrero.

PARTIDOS DE HONDURAS

17-06-19 7:30 pm Jamaica vs Honduras (Kingston)

21-06-19 7:30 pm Honduras vs Curacao (Houston)

25-06-19 8:30 pm Honduras vs El Salvador (Los Ángeles)

JORNADA INAUGURAL GRUPOS A Y B

15-06-19 5:30 pm Canadá vs Martinica (Pasadena)

15-06-19 8:00 pm México vs Cuba (Pasadena)

16-06-19 4:00 pm Haití vs Bermuda (San José, CR)

16-06-19 6:30 pm Costa Rica vs Nicaragua (San José, CR)