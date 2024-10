Auzmendi aclara tras polémico video que desató críticas: “Obviamente Olimpia es un equipo grande”

“¿De qué equipo grandes hablas? Alajuelense, Saprissa...”, esbozó el ‘11’ de las águilas, y el comunicador le dice ‘del Olimpia’, a lo que respondió Auzmendi: “Entonces no estamos hablando de equipos grandes, estamos hablando del Olimpia en particular”.

El delantero argentino, en declaraciones que reprodujo Sabá Multimedia , fue consultado luego de la victoria del sábado ante Real Sociedad en Tocoa el porqué no anotaba goles a los equipos grandes. “Se está esperando de tu persona los goles que lleguen en momentos precisos ante equipos grandes”, le abordó el entrevistador.

Esas declaraciones inundaron las redes sociales aduciendo que Agustín Auzmendi demeritó al Olimpia y muchos lo toman como una afirmación de él de en decir que el viejo león no es un equipo grande.

Pero el delantero dio la cara y aclaró el tema luego del triunfo frente al Águila en el estadio Nacional Chelato Uclés, afirmó que le sacaron de contexto sus palabras: “Sin duda, es algo que se malinterpretó, pusieron en mi boca palabras que jamás dije”.

Y continuó: “Desde que llegué al país nunca le falté el respeto a ninguna institución ni cuando estuve en Olancho, ahora en Motagua se sacaron de contexto lo que dije. Me hablaron de equipos grandes y mi respuesta fue ´¿De qué equipos grandes hablas, si Alajuelense o Saprissa a los cuales yo les convertí?´ y me dijo ´Olimpia´. Le dije ´entonces no hablamos de los equipos grandes, estamos hablando particularmente de Olimpia´”.

“Obviamente Olimpia es un equipo grande a nivel centroamericano, entonces son cosas que buscan pleito, no saben de qué hablar. Si alguno se sintió ofendido, fue algo que jamás quise decir. Hablé únicamente de los goles que les hice a los equipos grandes”.

LO QUE SE VIENE EN LA SERIE CONTRA ÁGUILA

Sobre el triunfo de los azules frente al Águila en el primer pulso de la serie, Auzmendi destacó que “ganamos un partido muy importante en casa y vamos a ir a cuidar esa ventaja a El Salvador. Cuando anota uno está contento y es importante cuando se gana. El sistema fue de 4-3-3, se volcó mucho en ataque, fue un gran partido”.

“Hicimos un partido muy bueno, obviamente se pudo lograr un gol más, pero el equipo juega, el arquero también y atajó bien. No se dio, pero hay que cuidar el marcador. El 2-0 es muy bueno, tendremos que ir a trabajarlo allá”.

Ya con la mirada en el clásico del sábado ante el Olimpia, el goleador del Ciclón Azul espera romper la racha negativa de no anotarles. “El clásico es un partido y rival durísimo, sabemos lo que nos jugamos. todos los clásicos son especiales. Me ha tocado vivir no muy buenas experiencias, esperamos que este fin de semana se pueda romper la racha y ganar. Es un partido más, sino tocará a la próxima y a seguir mejorando”.