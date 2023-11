OFICIAL: Costa Rica anuncia a Gustavo Alfaro como su nuevo entrenador rumbo al Mundial 2026

El presidente de la FCRF, Osael Maroto, manifestó que “la llegada de un entrenador con la calidad profesional y humana de don Gustavo nos ilusiona mucho en medio de los procesos de cambio en que nos encontramos. Visualizamos que su conocimiento, preparación y filosofía de fútbol calzará a la perfección con los jugadores y con los aficionados ticos. Estamos muy contentos con su llegada”.

Ver: Honduras vs México: Concacaf hace oficial estadios y horarios de los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones

Por su parte, en sus primeras declaraciones como técnico de la selección de Costa Rica, Alfaro se mostró muy complacido, y asegura que “llegar a la Selección de Costa Rica me honra, me estimula, me compromete y me dignifica. Fue casi un año de espera, después de la experiencia con Ecuador en el Mundial de Qatar, pero era lo que deseábamos junto al cuerpo técnico: tener el privilegio y la responsabilidad de conducir los destinos futbolísticos de este país”.

Además, Alfaro hace desde ya un llamado a su nuevo equipo de jugadores de cara a la afición: “Ojalá logremos entre todos una Selección que se identifique con el sentimiento de la gente, con el orgullo sublime que significa pertenecer y representar al país. Que honre su pasado histórico y plantee un desafío concreto hacia su futuro”, afirmó.

El técnico argentino llegará a Costa Rica en los próximos días para incorporarse de lleno a su nuevo trabajo.

Alfaro vendrá acompañado por el siguiente cuerpo técnico, todos de nacionalidad argentina y con amplio recorrido en el fútbol del más alto nivel:

Asistente técnico: Carlos Alcides González

Preparador físico: Sergio Omar Chiarelli

Asistente técnico-Analista técnico: Alejandro Juan Manograsso

Asistente técnico: Claudio Adrián Cristofanelli

Entrenador de porteros-Asistente técnico: Diego Martín Carranza

Preparador físico alterno-Especialista en monitoreo de carga: Pedro Ignacio Arbelaiz