Definidas las semifinales de la Copa Centroamericana 2025: ¿Cierran de locales Olimpia y Real España?

<b>Alajuelense </b>de igual forma consumó la clasificación cuando muchos ya lo veían eliminado ya que habían caído como local ante <b>Motagua</b>, pero en Tegucigalpa ganaron 1-2 y por más goles anotados como visitante obró la clasificación.El <b>Xelajú </b>de Guatemala le dio la estocada final a los panameños. Los de <b>Quetzaltengo </b>fue otro de los clubes que sufrió para conseguir el boleto a semifinales, quien llevaba la ventaja de 2-0 ante el <b>Sporting San Miguelito </b>de Panamá, en la vuelta los panas lo igualaron, pero en el último mínuto de los tiempos extras los chapines anotaron para dar ese paso a la siguiente ronda.De esta forma, los dos encuadres de las semis quedan <b>Olimpia vs Alajuelense </b>y <b>Xelajú vs Real España.</b> En el caso de los albos hondureños, quedaron en una mejor posición que los manudos por lo que cierran la llave en casa, no así la máquina que tendrá que irse a culminar la eliminatoria a Guatemala, abriéndola en el Morazán.