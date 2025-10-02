Definidas las semifinales de la Copa Centroamericana 2025: ¿Cierran de locales Olimpia y Real España?

Otro conjunto hondureño que también lo consiguió fue el Real España , quien sorprendió al eliminar al Plaza Amador de Panamá que llegaba como favorito en la serie y se quedó en el camino.

El Olimpia de Eduardo Espinel fue el último equipo en conseguir el boleto que lo metiera a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los 'Melenudos' se impusieron con un global de 5-2 ante el Cartaginés y con eso certificaron el pasaje.

Alajuelense de igual forma consumó la clasificación cuando muchos ya lo veían eliminado ya que habían caído como local ante Motagua, pero en Tegucigalpa ganaron 1-2 y por más goles anotados como visitante obró la clasificación.

El Xelajú de Guatemala le dio la estocada final a los panameños. Los de Quetzaltengo fue otro de los clubes que sufrió para conseguir el boleto a semifinales, quien llevaba la ventaja de 2-0 ante el Sporting San Miguelito de Panamá, en la vuelta los panas lo igualaron, pero en el último mínuto de los tiempos extras los chapines anotaron para dar ese paso a la siguiente ronda.

De esta forma, los dos encuadres de las semis quedan Olimpia vs Alajuelense y Xelajú vs Real España. En el caso de los albos hondureños, quedaron en una mejor posición que los manudos por lo que cierran la llave en casa, no así la máquina que tendrá que irse a culminar la eliminatoria a Guatemala, abriéndola en el Morazán.