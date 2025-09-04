El Salvador a la cabeza y Panamá obligada: así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf

Por otro lado, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/panama-no-arraca-y-pierde-los-primeros-puntos-en-la-eliminatoria-de-concacaf-rumbo-al-mundial-2026-PD27241943" target="_blank">Panamá no pudo imponerse ante Surinam</a></b>. Los canaleros comenzaron como grandes favoritos a ser los clasificados como líderes del grupo A; sin embargo, decepcionaron en la primera fecha dejando puntos importantes ante uno de los rivales más accesibles.<b>El Salvador </b>se queda con la primera posición y da la sorpresa al ser el único equipo que sumó de a tres en el grupo A. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/los-desnudo-pidiendo-la-hora-y-no-tienen-nivel-prensa-de-concacaf-destruye-a-panama-tras-tropezar-con-surinam-AD27243146#image-1" target="_blank">Panamá</a></b> es segundo, empatado en puntos con <b>Surinam </b>tras finalizar sin goles su encuentro, y en el último lugar se ubica <b>Guatemala </b>con cero unidades.En la próxima jornada, los salvadoreños recibirán a Surinam el lunes 9 de septiembre en el Estadio Cuscatlán, mientras que los canaleros se medirán ante los chapines en condición de local en el Rommel Fernández.