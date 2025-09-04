El Salvador a la cabeza y Panamá obligada: así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias de Concacaf

Los cuscatlecos vencieron por la mínima a los chapines con un gol de Harold Osorio al minuto 79, y este resultado se convirtió en la sorpresa de la primera jornada de la última ronda rumbo a la Copa del Mundo .

¡Vaya sorpresas! El Salvador derrotó a Guatemala y Panamá no pudo sumar de a tres en su debut en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otro lado, Panamá no pudo imponerse ante Surinam. Los canaleros comenzaron como grandes favoritos a ser los clasificados como líderes del grupo A; sin embargo, decepcionaron en la primera fecha dejando puntos importantes ante uno de los rivales más accesibles.

El Salvador se queda con la primera posición y da la sorpresa al ser el único equipo que sumó de a tres en el grupo A. Panamá es segundo, empatado en puntos con Surinam tras finalizar sin goles su encuentro, y en el último lugar se ubica Guatemala con cero unidades.

En la próxima jornada, los salvadoreños recibirán a Surinam el lunes 9 de septiembre en el Estadio Cuscatlán, mientras que los canaleros se medirán ante los chapines en condición de local en el Rommel Fernández.