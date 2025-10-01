¿Fracaso de Motagua? Javier López responde tras caer ante Alajuelense: "Tuvimos más miedo a perder que la ilusión de ganar"

<b>¿Es un fracaso la eliminación?</b>"Yo no me siento un fracasado el día de hoy, estoy decepcionado, es la realidad, por el contexto y la situación que se dio. Vamos a analizarlo, ver las conclusiones que nos deja. Fracaso no, el nombre lo pueden poner ustedes. Es un momento duro para los que formamos la familia de Motagua. Nos hemos quedado en cuartos con el bicampeón y en los últimos minutos. No podemos sentir otra cosa que tristeza y decepción".<b>Defender el resultado</b>"Le pedí al equipo que siguiera atacando, pero nos faltó energía, llegaron dos cambios forzados y luego en la recta final si fuimos un equipo conservador, y en una acción totalmente aislada tuvieron ese premio. Esa segunda parte es la que nos queda de aprendizaje porque nos faltó energía para seguir jugando como en la primera media hora. Tuvimos más miedo a perder que la ilusión de ganar, ese es para mí el resumen. Si hubiéramos perdido por un contragolpe o una acción de ellos de transición por un ataque nuestro, a mí me hubiese dolido bastante menos de lo que me dolió perder de esta manera, teniendo que armar una línea de 5 y tratando de defender el resultado".