¿Fracaso de Motagua? Javier López responde tras caer ante Alajuelense: "Tuvimos más miedo a perder que la ilusión de ganar"

Motagua se despidió de la Copa Centroamericana frente a su gente de la peor forma. Las águilas fueron eliminadas contra el bicampeón Liga Deportiva Alajuelense con un tanto en los últimos minutos (1-2) y Javier López salió muy decepcionado del Estadio Nacional. "Tuvimos más miedo a perder que la ilusión de ganar, ese es para mí el resumen", así valoró el técnico español la dolorosa caída de su equipo, que llegaba con la ventaja en el marcador y parecía que podía dar la estocada en su estadio. López reconoce que Motagua trató de defender el resultado en el tramo final del encuentro y asume toda la responsabilidad.

Eliminación "En primer lugar pedir disculpas a la afición, llenaron el estadio y no pudimos darles ese premio que merecían. Es un golpe muy duro y doloroso para todos. Nos vamos dolidos como cada uno de nuestros aficionados. Esta derrota nos deja un aprendizaje significativo". Partido "Empezamos muy bien, con muhca energía, pero ellos demostraron la gran pegada que tienen, por eso son el bicampeón, porque no necesita ser superior al rival en algunos contextos para imponerse. Lo hemos sufrido y solo queda felicitarlos por el resultado, el juego y desearles el mayor de los éxitos por lo que viene". Motagua fue otro en el segundo tiempo "Esperábamos una línea de 3-4, las estructuras que más o menos manejan, para nosotros era importante ser ofensivos, tuvimos ocasiones para merecer un mejor resultado, llegó el gol en la primera aproximación que tuvieron, muy bien fabricado por Campbell, ya con el empate 1-1 estábamos en momento de tensión. No pudimos mostrar el juego de la primera parte, sobre todo en la primera media hora (del segundo tiempo) y eso fue nuestra condena, tratamos de defender el 1-1 y lamentablemente ellos consiguieron ese segundo gol. Estamos decepcionados. Nos toca aprender y hacer autocrítica".

Responsable de la derrota "Siempre que hay una derrota el responsable máximo está frente a ustedes. Nos toca reflexionar hoy en la noche y mañana ver qué cosas hicimos bien y no. Seguir trabajando para que esta institución alcance los objetivos que requiere". Alajuelense "Es un equipo muy fuerte, es la realidad. Lo sufrí el año pasado con Antigua. Es un equipo competitivo, con gen ganador, hay que aprender mucho de ellos. Nos marcaron ese gol al 92' que nos dejó a todos lejos de ese sueño que teníamos. Repito: una disculpa a toda nuestra afición, es un momento de decepción para ellos y nosotros". Autocrítica "La autocrítica la vemos mañana después de volver a ver el partido porque es my difícil ahora saber lo que sucedió, cuando ocurre una derrota de estas características y en este contexto, hay que analizarla con profundidad".