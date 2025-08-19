Jeaustin Campos cataloga como una final Real España-Diriangén y responde si quieren fichar o no al "Chino" López y Rubilio Castillo

"Real España tiene una final", así de tajante fue la respuesta del técnico costarricense Jeaustin Campos, quien tiene el panorama para el encuentro de este miércoles ante el complicado Diriangén de Nicaragua. Un empate o una derrota elimina a la realeza en el Estadio Morazán. La Máquina juega su primer partido de local tras caer en sus primeras dos visitas, pero mañana tiene que ganar por obligación en la tabla de posiciones. El entrenador de Real España mencionó que si su equipo juega como lo hizo ante Olimpia, podría sumar tres puntos importantes. También respondió cuando le consultaron si estaba interesado en "Chino" López o Rubilio Castillo.