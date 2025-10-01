"Machillo" Ramírez tira duro tras polémica de Ortiz y expone la remontada ante Motagua: "Es la Liga de las grandes jornadas"

<b>La polémica de Luis Ortiz:</b> “En este caso estamos primero nosotros, hacer las cosas bien. Como experiencias, que he tenido varias y uno como profesional no puede hablar de un rival porque es motivación extra, no hay que regalar nada. Es una situación que muchas veces llega al orgullo y lo que aconsejo es que siempre debe privar el respeto y entender, si fue un tema de emotividad, que la sepa guardar. Algunos muchachos me comentaron lo que dijo, pero les dije que no habláramos de eso, el orgullo debe privar y no fue que ganamos por lo que él dijo, fue por el convencimiento, la convicción”.<b>La difícil cancha del Nacional:</b> “No es fácil venir acá, ya tuve la experiencia como jugador, intentamos hacer nuestra salida táctica; el penal nos desajusta un poco y tuvimos la capacidad para reaccionar".