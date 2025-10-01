"Machillo" Ramírez tira duro tras polémica de Ortiz y expone la remontada ante Motagua: "Es la Liga de las grandes jornadas"

La Liga Deportiva Alajuelense sigue firme en busca del tricampeonato de la Copa Centroamericana, luego de echar al Motagua en la ronda de semifinales en serie que se definió en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Óscar "Machillo" Ramírez, técnico del Alajuelense, reveló los factores del triunfazo y la clasificación de su equipo en suelo catracho. Asimismo, respondió a las polémicas declaraciones del guardián Luis Ortiz, guardián del "Ciclón". Además, tocó el tema del Honduras vs Costa Rica, partido cumbre en la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. "Sabemos que contra Honduras son partidos complejos".

CONFERENCIA DE PRENSA

La polémica de Luis Ortiz: “En este caso estamos primero nosotros, hacer las cosas bien. Como experiencias, que he tenido varias y uno como profesional no puede hablar de un rival porque es motivación extra, no hay que regalar nada. Es una situación que muchas veces llega al orgullo y lo que aconsejo es que siempre debe privar el respeto y entender, si fue un tema de emotividad, que la sepa guardar. Algunos muchachos me comentaron lo que dijo, pero les dije que no habláramos de eso, el orgullo debe privar y no fue que ganamos por lo que él dijo, fue por el convencimiento, la convicción”. La difícil cancha del Nacional: “No es fácil venir acá, ya tuve la experiencia como jugador, intentamos hacer nuestra salida táctica; el penal nos desajusta un poco y tuvimos la capacidad para reaccionar".