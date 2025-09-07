Centroamérica

Nicaragua se aferra a sus legionarios en Europa, su promedio de edad y el costo de su plantilla para enfrentar a Honduras

La selección de Nicaragua contará con sus jugadores que militan en el extranjero y que conocen muy bien a los hondureños.

2025-09-07

Las selección de Nicaragua visita a Honduras en la segunda jornada de fase final de la eliminatoria camino al Mundial de United 2026 en medio del sueño y la ilusión de dar la sorpresa en la región.

Con la presencia de jugadores con experiencia en el fútbol europeo y de la mano de Marco "Fantasma" Figueroa, un técnico que no mira de más a nadie, así se aferra a este desafío la escuadra pinolera.

Nicaragua llegará sin su "Coronel" a Honduras, pero buscan dar la sorpresa en el Chelato Uclés; así es la agenda de los pinoleros

A diferencia de años anteriores, Nicaragua tiene en sus filas jugadores que están militando en el viejo continente: Uno en Bélgica, otro en Finlandia, Lituania e Indonesia.

Curiosamente, la nómina de Nicaragua tiene en sus vitrinas dos futbolistas que son compañeros de hondureños en el extranjero: Miguel Rodríguez y Alanís Vargas que militan en el SJK Finlandia.

Otros que también comparten equipo son: Ariel Aráuz y Carlos Pineda en el Sporting de la primera división de Costa Rica.

CON SEIS LEGIONARIOS

Miguel Rodríguez (SJK Finlandia), Enmanuel Gómez (Umecit de Panamá), Jacob Montes (RWDM de Bélgica); Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica), Jaime Moreno (Barito Putera de Indonesia) Y Ariagner Smith (FK Panevezys de Lituania).

EL JUGADOR MÁS CARO

En el plantel nicaragüense, Jaime Moreno con un valor de mercado de 408 mil,058 dólares y Ariagner Smith con 349 mil,764 dólares, son los futbolistas más caros de la Selección Nacional. El costo total de la escuadra pinolera anda en 3 millones 750 mil dólares.

PROMEDIO DE EDAD

Nicaragua exhibe un promedio de edad de 28.4 años. Cifras que supera por la mínima a Honduras que es de 28.3 años.

ENTRENADOR CON GRAN RECORRIDO

Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa es un reconocido exfutbolista y actual entrenador chileno, que se ha destacado por su exitosa carrera como delantero en México y por su trayectoria como técnico en varios clubes de México y Chile. Ahora al frente de la escuadra nicaragüense.

CONVOCATORIA COMPLETA

Porteros: Miguel Rodríguez (SJK Finlandia), Alyer López (Managua FC)) y Brandon Mayorga (Unan Managua).

Defensas: Henry Niño (Real Estelí), Óscar Acevedo (Real Estelí), Josué Quijano (Real Estelí), Junior Delgado (Real Estelí), Ebert Martínez (Real Estelí), Enmanuel Gómez (Umecit, de Panamá), Justin Cano (Diriangén), Melvin Hernández (Diriangén),y Steven Cáceres (Managua FC).

Centrocampistas: Junior Arteaga (Diriangén), Jonathan Moncada (Diriangén), Jason Coronel (Diriangén), Juan Barrera (Managua FC), Marlon López (Managua FC), Jacob Montes (RWDM, de Bélgica), y Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica).

Delanteros: Jaime Moreno (Barito Putera, de Indonesia), Byron Bonilla (Real Estelí), Bancy Hernández (Real Estelí), y Ariagner Smith (FK Panevezys, de Lituania).

