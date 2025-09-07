Nicaragua se aferra a sus legionarios en Europa, su promedio de edad y el costo de su plantilla para enfrentar a Honduras

A diferencia de años anteriores, Nicaragua tiene en sus filas jugadores que están militando en el viejo continente: Uno en Bélgica, otro en Finlandia, Lituania e Indonesia.Curiosamente, la nómina de Nicaragua tiene en sus vitrinas dos futbolistas que son compañeros de hondureños en el extranjero: Miguel Rodríguez y Alanís Vargas que militan en el SJK Finlandia.Otros que también comparten equipo son: Ariel Aráuz y Carlos Pineda en el Sporting de la primera división de Costa Rica.<b>CON SEIS LEGIONARIOS</b>Miguel Rodríguez (SJK Finlandia), Enmanuel Gómez (Umecit de Panamá), Jacob Montes (RWDM de Bélgica); Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica), Jaime Moreno (Barito Putera de Indonesia) Y Ariagner Smith (FK Panevezys de Lituania).<b>EL JUGADOR MÁS CARO</b>En el plantel nicaragüense, Jaime Moreno con un valor de mercado de 408 mil,058 dólares y Ariagner Smith con 349 mil,764 dólares, son los futbolistas más caros de la Selección Nacional. El costo total de la escuadra pinolera anda en 3 millones 750 mil dólares.