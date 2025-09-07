Nicaragua se aferra a sus legionarios en Europa, su promedio de edad y el costo de su plantilla para enfrentar a Honduras

Las selección de Nicaragua visita a Honduras en la segunda jornada de fase final de la eliminatoria camino al Mundial de United 2026 en medio del sueño y la ilusión de dar la sorpresa en la región. Con la presencia de jugadores con experiencia en el fútbol europeo y de la mano de Marco "Fantasma" Figueroa, un técnico que no mira de más a nadie, así se aferra a este desafío la escuadra pinolera.

A diferencia de años anteriores, Nicaragua tiene en sus filas jugadores que están militando en el viejo continente: Uno en Bélgica, otro en Finlandia, Lituania e Indonesia. Curiosamente, la nómina de Nicaragua tiene en sus vitrinas dos futbolistas que son compañeros de hondureños en el extranjero: Miguel Rodríguez y Alanís Vargas que militan en el SJK Finlandia. Otros que también comparten equipo son: Ariel Aráuz y Carlos Pineda en el Sporting de la primera división de Costa Rica. CON SEIS LEGIONARIOS Miguel Rodríguez (SJK Finlandia), Enmanuel Gómez (Umecit de Panamá), Jacob Montes (RWDM de Bélgica); Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica), Jaime Moreno (Barito Putera de Indonesia) Y Ariagner Smith (FK Panevezys de Lituania). EL JUGADOR MÁS CARO En el plantel nicaragüense, Jaime Moreno con un valor de mercado de 408 mil,058 dólares y Ariagner Smith con 349 mil,764 dólares, son los futbolistas más caros de la Selección Nacional. El costo total de la escuadra pinolera anda en 3 millones 750 mil dólares.

PROMEDIO DE EDAD Nicaragua exhibe un promedio de edad de 28.4 años. Cifras que supera por la mínima a Honduras que es de 28.3 años. ENTRENADOR CON GRAN RECORRIDO Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa es un reconocido exfutbolista y actual entrenador chileno, que se ha destacado por su exitosa carrera como delantero en México y por su trayectoria como técnico en varios clubes de México y Chile. Ahora al frente de la escuadra nicaragüense.