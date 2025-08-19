Olimpia va por la clasificación ante el Águila: hora y por dónde ver hoy el partido por la Copa Centroamericana en El Salvador

El Olimpia que dirige el uruguayo Eduardo Espinel visita esta noche el Estadio Cuscatlán de El Salvador con la única intención de sellar el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 ante el Águila. Los albos llegan con confianza tras haber ganado sus dos primeros compromisos, venciendo al Real Estelí y Hércules. Han mostrado solidez en todas las líneas, y buscarán aprovechar la motivación de sus triunfos iniciales para mantener el ritmo y recuperar el liderato del grupo D.

El conjunto blanco marcha en el segundo puesto de la llave con seis puntos, solo por detrás del líder Xelajú que tiene nueve unidades y que clasificó a la siguiente ronda tras golear al ya eliminado Real Estelí (4-1) en la fecha anterior. Un triunfo en el Cuscatlán le daría la clasificación a un Olimpia que solo ha encajado un tanto en el torneo y suma seis goles a favor. Pero enfrente tendrá un Águila que buscará dar pelea ante su gente para seguir con vida en el certamen. Los emplumados arrancaron la competición con una derrota frente al Xelajú, pero logró recuperarse con un triunfo sobre el Hércules. El equipo salvadoreño intentará afinar detalles en un duelo que definirá su rumbo en esta edición de la Copa Centroamericana.

"Queremos asegurar la clasificación, pero sabiendo que Águila querrá hacer lo suyo. Creo que será un bonito partido para ver desde afuera y disfrutarlo", declaró Espinel en la previa. "Estudiamos el material que podemos tener. Águila viene en crecimiento y se ha encontrado con resultados positivos. Será un partido complicado, tiene jugadores importantes", añadió el técnico de los leones. "Queremos que sea un equipo equilibrado, fuerte, pero sobre todo que no se renuncie al ataque, siempre sabiendo lo que tiene el rival. A veces se puede, pero siempre se busca el equilibrio", sentenció el charrúa.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO