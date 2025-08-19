Olimpia va por la clasificación ante el Águila: hora y por dónde ver hoy el partido por la Copa Centroamericana en El Salvador

El <b>Olimpia </b>que dirige el uruguayo <b>Eduardo Espinel </b>visita esta noche el Estadio Cuscatlán de El Salvador con la única intención de sellar el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 ante el <b>Águila</b>. Los albos llegan con confianza tras haber ganado sus dos primeros compromisos, venciendo al <b>Real Estelí</b> y <b>Hércules</b>. Han mostrado solidez en todas las líneas, y buscarán aprovechar la motivación de sus triunfos iniciales para mantener el ritmo y recuperar el liderato del grupo D.